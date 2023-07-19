DSE放榜｜四位狀元歷屆最少何解？考評局不認同移民潮為單一因素

【DSE／放榜／狀元／文憑試／JUPAS】中學文憑考試（DSE）今日（19日）放榜，今年共有4名狀元，歷年最低。考試及評核局公開考試總監麥勁生今日在電台節目指，約三分二科目取得5**成績的考生增加，整體考生表現進步。被問及移民潮是否令更多優秀學生離開文憑試系統，他指須觀察多一段時間，但認為影響學生表現的因素很多元，不能以一次考試定論。



考評局公開考試總監麥勁生。（資料圖片／梁鵬威攝）

考評局麥勁生：叻嘅同學比以往多 係最頂個幾個少咗啲

麥勁生在香港電台《千禧年代》指，今屆DSE整體考生進步亦是指標之一，核心科目之中，中文科成績進步顯著，通識教育科亦好，英文科及數學科則相若，「5**嘅比率，我睇過啲科目就係，差唔多有三分之二係多咗」，證明取得5**成績考生的數目增加，並分布於不同考生，不只是焦在幾個同學之中，而今年最高分6科科目為40至42分之間的考生增加，「證明叻嘅同學係真係唔少，甚至乎比以往多，係最頂個幾個少咗啲。」

▼7月19日 DSE 2023放榜▼



+ 9

移民潮影響？麥勁生：不能以一次考試定論

對於有意見認為移民潮令成績優異學生離港或轉讀國際課程，他認為，影響整體學生表現的因素很多元，不能以一次考試定論，考生表現是否持續受移民情況影響，仍待觀察多一段時間。他表示，相信隨時社會教與學復常，學生重新回到校園，接受常規教育，對於學生應有好處。

此外，通識教育科明年不設補考，公民與社會發展科會取而代之成為應考科目。麥勁生表示，兩科內容重疊，後者不是新科目，卷型減少、題型有少許不同，相信經過適當訓練之後，重考生可以適應考核模式，並且有一年時間準備，「如果肯多花啲心機應該可以應付到。」