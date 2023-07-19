DSE放榜｜4狀元讀皇仁書院、德望學校及聖保羅男女中學

【DSE/放榜 狀元/文憑試/JUPAS】DSE中學文憑試今日（19日）放榜，今年只有四名考生取得7科5**成為今屆狀元，人數創歷年新低。兩男兩女狀元來自三間傳統名校，當中包括官校皇仁書院以及直資名校聖保羅男女中學及德望學校，其中聖保羅男女中學有一男一女狀元；他們當中三人、兩男一女在數學必修及延伸部份都獲得5**，因此成為「16星」超級狀元。



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聖保羅男女中學超級狀元：藍仲宏、古冰心

皇仁書院超級狀元：羅澤嘉

德望學校（中學部）狀元：鄭苡晴

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▼7月18日 考評局公布2023▼



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聖保羅男女成狀元搖籃之首 皇仁「斷纜」後再誕狀元

今年約4.87萬名考生參加DSE，包括42,391名學校考生及6,371名自修生，他們來自400多間日校。考試及評核局秘書長魏向東昨（18日）公布，今年有兩男兩女考生取得7科5**（數學科只計必修或延伸部份一個成績），成為應屆狀元，當中兩男一女為超級狀元。

皇仁書院及德望學校各誕一男一女狀元，而聖保羅男女中學則出產兩名狀元。資料顯示，截至去年聖保羅男女共誕15名狀元，與拔萃女書院並列第一，今年進帳多兩名，累計增至17個，成為狀元搖籃之首；德望學校再添一名狀元，為第13間出產兩個或以上狀元的學校。

由2012起年年出狀元的皇仁書院，2022年「斷纜」未有狀元，不過今年再次出現一名狀元，累計共14位，追近女拔。

▼重溫2022年DSE中學文憑試狀元▼



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考試及評核局昨公布整體考生表現狀況，有17,450名考生於4個核心科和1個選修科，考獲「33222」的入讀大學的最低門檻。以1.3萬個聯招資助學額計算，即每約1.3人爭一個位。

▼4月21日 DSE中學文憑試開考▼



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▼4月21日 確診新冠病毒病考生到指定DSE中學文憑試試場▼

