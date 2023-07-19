DSE放榜｜內地學校最快明年可考文憑試　考評局：確保跟香港規格

【DSE／放榜／狀元／文憑試／JUPAS】 內地社交平台「小紅書」有人公開展示今屆文憑試機密文件，考評局公開考試總監麥勁生今（19日）指，當局已將案件交予警方處理，又強調相關人士行為涉違規，當局可控告。至於考評局最快明年容許內地合資格的港人子弟學校舉行DSE考試，他表示，當局必定會以足夠人力資源支持，確保內地考試過程跟隨香港規格。



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今屆作弊個案考生涉紙條放枱面並掩蓋

今年文憑試接獲1宗作弊個案，麥勁生接受香港電台節目《千禧年代》訪問，相關個案涉及寫了紙條放在枱面並掩蓋，被監考員發現不時偷看紙條；亦有其他較為不嚴重的例子，如有考生「有心收埋」準備資料，但沒有擺放好，最終被發現，如最終被放在地上，這些個案有可能屬作弊，但由於沒有確切證據，從輕處理。

未遇以智能手錶作弊

現今智能手錶亦備有通訊功能，他指，「科技日新月異，只能夠盡量去追」，目前尚未遇過類似作弊情況，考評局希望學生只配戴有計時功能的手錶。

內地社交平台「小紅書」一名以「DSE 5**王老師」為名的人士自稱是「中文科閱卷員」，公開展示今屆文憑試批改參考文件，文件上列明「機密（只限閱卷員使用）」。麥勁生接受香港電台節目《千禧年代》訪問表示，考評局可對相關人士作出控告，目前已交予警方處理。他說，以往社交網絡不算太發達，印象中過過去沒有出現同類案件。

考評局公開考試總監麥勁生。（資料圖片／郭倩雯攝）

內地合資格港人子弟學校最快明年可申請成為中學文憑試的「與考學校」，麥勁生表示，相關措施仍需待本地及內地教育部門協調及準備，並指內地舉行文憑試亦需要跟隨香港目前行使的考試規格，至於是否由香港老師監考，他強調，考評局必定會派足夠人力資源去確保考試過程跟隨香港規格。