JUPAS︱港大理大城大共取錄28名殘疾考生　有學生入讀法律學院

JUPAS大學聯招下周三（9日）放榜，而DSE文憑試殘疾申請人特別考慮結果今日（2日）率先出爐。港大表示今年向九名有特殊教育（SEN）需要申請人發出取錄通知，當中有申請人更入讀法律課程，另外理工大學向14位經特別考慮渠道申請的文憑試考生發出取錄通知，城市大學亦向五名殘疾學生申請人發出取錄通知。



香港大學表示，2023-24學年透過聯招向九名有特殊教育需要、身體殘疾或有專注力不足等學習及發展障礙的申請人發出取錄通知。港大指該九名學生學術成績優秀，將入讀包括人文學科、商業、金融、數據科學、工程學及法律等課程，會了解學生的個別學習需要並作出適當安排，確保他們能適應校園生活及學習。

城市大學指今年經大學聯招辦法向五名殘疾學生申請人發出取錄通知，分別獲理學院、 工學院、人文社會科學院及賽馬會動物醫學及生命科學院屬轄下個別學系取錄。城大表示，特殊教育需要主任將於大學聯招辦法結果公佈後，陸續約見每一位已申報有特殊學習需要的新生，商討一個最合適他們的支援方案；不同部門亦會為學生提供適切支援，包括考試調適、輔導服務及無障礙設施等，協助他們盡快適應及融入大學生活。

理工大學則表示本年度大向14位經「大學聯招辦法」特別考慮渠道申請的文憑試考生發出取錄通知，分別物理學（榮譽）理學士副主修人工智能及數據分析/創新及創業、語言科學、翻譯學及言語治療（榮譽）文學士/理學士組合課程（語言學及翻譯學/語言科學與語言數據分析/言語治療）及護理學（榮譽）理學士組合課程 - 護理學（榮譽）理學士等課程取錄。

另外教育大學、嶺南大學及中文大學均表示有透過「殘疾申請人計劃」成功取錄申請人，但最終取錄結果有待8月9日JUPAS大學聯招辦法正式遴選結果公布後才可確實。