JUPAS｜科大巡迴各區辦諮詢日　負責人指DSE考生對聯招認識不深

【DSE / JUPAS / 大學聯招選科】文憑試結束後多間院校都舉辦諮詢日，方便考生按考試表現調整JUPAS選科，學生可於5月31日或之前，付款更改所有課程和排序。科技大學收生主任指，受疫情影響，應屆文憑試考生未完全掌握報讀程的收生和入學要求。



科大於5月巡迴各區舉辦多場「聯招Roadshow」，該校本科招生及外展組主任盧嘉麒指，在即場諮詢中發現他們未完全掌握所報讀課程的招生政策及入學要求等，或與疫情期間學校及大學無法如常介紹相關資訊有關。

應屆考生高中網課成長 對聯招制度認識較薄弱

他舉例，有學生表示打算報讀科大環球商業管理，卻不知道課程收生要求學生必須通過面試，而且大部份獲邀面試者為Band A首三志願選報該科的學生，經講解後才知道已錯失首輪面試機會，但仍可於文憑試放榜後改選時，將課程放進首三志願，爭取次輪面試機會。

科大本科招生及外展組主任盧嘉麒（右）指，在即場諮詢中發現他們未完全掌握所報讀課程的招生政策及入學要求等，或與疫情期間學校及大學無法如常介紹相關資訊有關。（科大提供）

盧嘉麒認為，過去三年受疫情影響，令應屆文憑試考生失去與學長學姐接觸，了解他們大學選科經歷，而過往亦曾有學生成績優良卻因選科策略問題而無法循聯招獲派大學學位，因此推出更多的外展工作。

根據聯招日程，文憑試考生可於5月31日或之前，付費更改所有聯招選科課程以及排序。文憑試放榜後，考生將有另一次免費改選機會，考生可更換最多5個課程，並調整各已選課程排序。為確保聯招公平公正，文憑試放榜日至修改課程選擇截止日（即7月19日至22日），各院校將暫停提供任何有關課程選擇的建議或輔導。

科大聯招Roadshow 2023登記報名（https://join.hkust.edu.hk/zh-hant/jupasroadshow）

5月22日（星期一）17:00 東區聖馬可中學

5月23日（星期二） 17:00 深水埗區長沙灣天主教英文中學

5月23日（星期二） 17:00 觀塘區聖公會基孝中學

5月24日（星期三） 17:00 荃灣區寶安商會王少清中學