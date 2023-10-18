中大與深圳中大合辦航天科學與地球信息學雙主修　首年取錄逾20人

【JUPAS / DSE】中大將於24/25學年與深圳中大合辦「航天科學與地球信息學及X雙主修課程」，香港學生可經聯招報讀課程，入讀後學生將有一半時間在沙田中大上課、一半在深圳中大上課，預計首年招收20至25名學生。



中大副校長（教育）潘偉賢表示，中大和深圳中大將各自取錄20至25名學生，中大將透過聯招等方式取錄港生，學生將在港修讀航天科學與地球信息學主修，以及在中大和深圳中大指定9個主修科揀選一科作為另一主修科，而兩校學分和成績均會互認。

她指課程採跨學科設計，從多方面探討航天科學，例如運用航天科技配合地理信息有計探索外太空，以至將科技應用於監測環境和氣候變化等範疇。在學期間首年學生需前往深圳考察、翌年在港或前往亞洲考察，同時確保學生有薪全職工作機會，例如前往信息科技公司、環境、地理資訊、政府等機構工作。

中大將於24/25學年與深圳中大合辦「航天科學與地球信息學及X雙主修課程」，中大副校長（教育）潘偉賢表示，中大和深圳中大將各自取錄20至25名學生，中大將透過聯招等方式取錄港生。（蕭輝浩攝）

新課程是中大與深圳中大合辦的第二個雙學位課程，被問及未來會否開辦更多同類課程時，潘偉賢指中大完全有能力開辦更多同類課程，因現時已解決各項問題，已有不同跨學科構思，而中大將提交未來規劃，屆時將視乎政府是否特別支持再作決定。

她補充，目前中大和深圳中大正展開更多合作，例如由兩校教師共同教授同一通識科，期望未來兩校有更多教學合作。

收生要求方面，中大入學及學生資助處處長王家徹表示，中大以文憑試最佳5科計算學生成績，而報讀「航天科學與地球信息學及X雙主修課程」的文憑試學生若修讀延伸數學（M1、M2）、物理、化學、生物、地理將有學科優勢。