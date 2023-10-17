JUPAS｜理大收生維持計算最佳五科成績　整體平均收生分數升0.6分

【DSE / JUPAS】理工大學將於本周六舉辦資訊日，理大教務長沈德祥表示，以文憑試最佳五科成績計算，23/24學年入學新生平均分為24.6分，比上一學年上升0.6分。同時理大將推出入學獎學金，金額最高可達每年10萬元，將於取錄學生時一併考慮，新生毋須另行申請。



沈德祥表示，今屆文憑試將不設通識科改設公民科，因此理大基本收生要求改為「3-3-2-A-3-3」，而延伸數學（M1及M2）將視為一科選修科，亦會繼續設有彈性收生政策，若學生文憑試有一科不及格將酌情考慮取錄。

以首志願計算，最多人報讀的課程依次為酒店及旅遊管理（1,403人）、護理學（1,125人）和會計及金融（1,099人），而取錄新生中，有逾93%人將該校課程放在首三志願。至於收生成績最高的課程依次為放射學、物理治療學和醫療化驗科學。

新課程方面，理大在24/25學年將開辦食品科技與食物安全理學士組合課程，以及新增城市信息學及智慧城市課程。

暫未有打算為文憑試第三個選修科加分

被問及有大學會為學生第三個選修科加分，理大副校長（教學）黃國賢稱校內曾就此作討論，暫時維持以文憑試最佳五科成績收生。他指出，學生若修讀多一個選修科有助他們打好知識基礎，毋須入讀大學後再補讀相關基礎知識，日後會視乎其他大學會否一齊推出措施再作決定。

至於生成式人工智能政策方面，黃國賢稱理大對此持開放態度，現時免費為學生提供ChatGPT和Bing兩款工具，同時設有使用指引。理大教學發展中心總監陳小華表示，已為師生舉辦生成式人工智能工作坊，包括邀請學生分享使用經驗、讓學生試用不同人工智能工具等。