【圖輯】馬貝利2018年退役　回顧96 NBA選秀人才由艾佛遜到高比

馬貝利（Stephon Marbury）退役，代表1996年NBA選秀一輩全都退下來。由艾佛遜到高比拜仁，這些球星的不羈獨特個性，別有一番風味。



【第20順位】伊古斯卡斯（Žydrūnas Ilgauskas）是7尺3寸的立陶宛長人，「大Z」在騎士度過12個球季，兩度入選明星賽。他曾與占士合作在2007年殺入總決賽，但以場數0︰4被馬刺掃走。2011年在熱火退役後，他在2015年成為Saint Ignatius高中的助教。

伊古斯卡斯（Žydrūnas Ilgauskas）

【第17順位】謝美奧尼爾（Jermaine O'Neal）以高中生身份加入NBA，他在拓荒者的4年不如意，轉投溜馬後即大爆發，在2002年膺最有進步球員。他在4個球季場均交出逾20分，6次入選明星賽，令人印象深刻的是2003年，最後一次出戰明星賽的佐敦完場前「準絕殺」，卻因謝美奧尼爾完場前犯規令高比拜仁獲得3個罰球（三罰中二），加時後東岸以145︰155落敗。他從未得到總冠軍，2015年正式在NBA退役。

謝美奧尼爾（Jermaine O'Neal、左）

【第15順位】拿殊（Steve Nash）第一次效力太陽時表現平平，及後轉投獨行俠也未盡人意，至2004/05球季重返太陽後盡現助攻王本色，兩度當選NBA的最有價值球員。這個加拿大球員更是罰球（1200起手或以上）最準球員達90.42%。2015年在湖人退役後，他以勇士的球員發展顧問身份取得首隻冠軍指環。

拿殊（Steve Nash）

【第14順位】史杜積高域（Peja Stojaković、左上）是塞爾維亞射手，曾與韋伯、戴域等好手合作，助帝王成為西岸強隊，3度入選明星賽。效力8季後他被交易被溜馬，直至2011年高峰已過，他場均得到8.6分下助小牛（獨行俠）取得NBA總冠軍。退役後他回到帝王

史杜積高域（Peja Stojaković、左上）

【第13順位】高比拜仁（Kobe Bryant）黃蜂取得第13順位，湖人以戴域交易得到高比，令他在1996至2016年整個NBA生涯都只曾效力湖人。高比取得5次NBA總冠軍，2次總決賽MVP，18次入選明星賽。最後一戰，高比轟入60分助湖人擊敗爵士，他亦成為最老球員取得60分或以上。

高比拜仁（Kobe Bryant）

【第6順位】安東獲加（Antoine Walker）與皮雅斯在塞爾特人得分能力出色，曾3次入選明星賽，至2006年為熱火奪得總冠軍。職業生涯賺過億美元的獲加在2008年退休，2010年被銀行宣布破產。他現在於不同的公司擔任籃球分析師。

安東獲加（Antoine Walker）

【第5順位】雷阿倫（Ray Allen、中）小時候患有輕度強迫症更令他對自己有要求，1996年以首輪第5位獲公鹿選中，雷阿倫自此開始18年NBA生涯。於公鹿7個球季，於2000年首度入選明星賽，2008年為塞爾特人取得總冠軍。2012/13球季雷阿倫轉投死敵熱火，2013年NBA總決賽第6場對馬刺完場前5.2秒的底線三分球，助熱火追平95︰95，最後加時扳平場數3︰3後於第7場反勝，成為熱火奪冠最重要一球。翌年總決賽不敵馬刺後，雷阿倫約滿便未有班落，賦閒兩年後終告老歸田。

雷阿倫（Ray Allen、中）

【第4順位】馬貝利（Stephon Marbury）在1996年被公鹿以揀中，立即交易至木狼。他首季便場均交出15.8分，轉會籃網後在2000/01球季場均達到23.9分，在2001及2003球季入選明星隊。他在2004年為美國男籃主將，只是美國隊不敵阿根廷，只得到銅牌。

馬貝利（Stephon Marbury）

【第4順位】2009年離開塞爾特人後，馬貝利離開了NBA，一年後加盟中國CBA。在2012、2014及2015年年助北京首鋼隊取得總冠軍，2015年獲得中華人民共和國外國人永久居留證，是第一個獲得永久居留權的外籍名人。他2018年在北京翱龍隊退役。

馬貝利離開了NBA，一年後加盟中國CBA。

【第3順位】阿杜華謙（Shareef Abdur-Rahim）在灰熊出道，他在第3季便場均貢獻23分，然而始終未能帶領球隊打入季後賽，在2001年被交易至鷹隊，同年入選明星賽。2006年他首度打入季後賽，他效力的帝王首圈便不敵馬刺，2008年因膝傷退休。他當過2年帝王助教，2016年成為NBA的高層（associate vice president of basketball operations）。

阿杜華謙（Shareef Abdur-Rahim）

【第2順位】甘比（Marcus Camby）加入NBA成為速龍球員，1998年被交易到紐約人，1999年出戰NBA總決賽不敵馬刺。2007年效力金塊時，甘比獲選為最佳防守球員，亦4度成為NBA封阻王。他在2013年退休，未嘗得到總冠軍。

甘比（Marcus Camby）

艾佛遜與高比拜仁

【第1順位】艾佛遜（Allen Iverson）職業生涯前十年都效力76人，2001年妣 決賽取得季後賽新高的48分助球隊首戰擊敗湖人，雖然及後被高比拜仁及奧尼爾在陣的湖人擊敗，艾佛遜仍然奠定戰神之名，同年當選MVP。他在金塊、活塞、灰熊都不如意，以場均26.7分完結NBA生涯。