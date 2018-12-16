【超級工商盃】永倫4分壓東方龍獅入決賽　季軍戰再演紅藍大戰

永倫憑罰球奠勝東方龍獅！第22屆超級工商盃經過連日來的分組賽後，戰況開始進入最後直路，周六（15日）於灣仔伊利沙伯體育館舉行的四強戰更是激戰連場，其中東方龍獅與永倫的「藍、黃大戰」鬥得精彩。兩隊短兵相接，泰那多方面從內、外線得手，東方龍獅亦有陳兆榮水準發揮，不過兩隊鬥到最後15秒，由方誠義、賀斯福先後射入2記罰球奠勝，以88：84穩住勝局，打入明天（16日）下午3時決賽鬥廣西威壯力爭冠軍。

東方龍獅面對與永倫的「藍、黃大戰」，派出胡卓斌、楊睿騏上陣，配合射手劉子禮及擅於突破的徐遠成，以在本地賽新亮相的漢尼拔鎮守內線，陣容完整應付以方誠義、周迎堅、潘志豪為主的經驗豐富球員的永倫。雙方一開波上演中鋒大對決，由漢尼拔對位防守賀斯福相當奏效，除了降低賀斯福得分機會外，在籃底下得分把握力甚高，光是首節他已經個人貢獻8分，加上李琪、胡卓斌及陳兆榮亦得手，合力為球隊以20：14打出好開局。

泰那表現一如往出色，個人轟入38分率領永倫挫東方龍獅，強勢打入超級工商盃決賽。（任祉羲攝）

永倫的方誠義（左）在籃下的發揮一貫「穩陣」。（任祉羲攝）

雙方在次節更是短兵相接，籃下碰撞甚多，陳兆榮更開始大爆發，為球隊製造攻勢之餘，他亦屢次嘗試以速度突破剷籃得手。東方龍獅在上半場尾段被永倫星級戰將泰那追平至41：41時，今場手感炙熱的陳兆榮先以一記三分球再度取得領先之餘，他再連入4分再度為東方龍獅領先至48：41完上半場。

泰那（前）進攻能力強，每逢持球即被嚴密防守。（任祉羲攝

賀斯福（右）與漢尼拔（左）上演中鋒大對決。（任祉羲攝）

可惜，東方龍獅的優勢在下半場受制於泰那的強大得分能力。泰那不論在外線投射或以速度剷籃均是超班表現，即使面對東方龍獅重重圍困，他亦有能力晃過對手再殺入內線得手，再配合射手梁民熊以三分球建功，眾將合力在第三節攻入28分以69：65反超前東方龍獅。

漢尼拔今場為東方龍獅守住防線，兼在籃下攻入全隊最高26分。（任祉羲攝）

泰那（右）被徐遠成、陳兆榮輪流防守。（任祉羲攝）

兩隊在末節更是越演越烈，楊睿騏、徐遠成、陳兆榮輪流防守泰那，可惜仍未能阻止泰那得分，加上賀斯福在籃底頻頻得手，一直保持領先優勢。雖然永倫第四節中段隊際犯規已滿，先後將胡卓斌、漢尼拔送上罰球線，可惜未能投中縮窄比數，最後永倫在泰那個人攻入全場最高38分下，率領永倫以88：84力挫東方龍獅，強勢打入明天（16日）下午3時決賽鬥廣西威壯，爭奪冠軍寶座。

李琪（右）今場被永倫抑壓得分，將他的分數降至個位數字。（任祉羲攝）

陳兆榮（左）去季因左膝前十字韌帶撕裂幾乎報銷整個賽季，去季末強勢歸來，今場更是他重返球場後的精彩一場，保持以往一貫速度及三分球射術，個人貢獻23分，可惜無法為球隊奪勝而回。（任祉羲攝）

永倫的泰那實力超班，單計今場他個人投中6記三分球，全場命中率有56％，絕對是得分主力。不過，其實永倫陣中尚有一位無名英雄，上仗在分組賽面對馬來西亞球隊個人射入9球三分球的梁民熊，今場繼續發威攻入雙位數得分。對於近來突出表現，梁民熊笑指感謝隊友們給予機會：「其實今場大家控制節奏方面較好，上半場大家比較急進導致進攻混亂，下半場站穩陣腳後，更成功抑制對方的射手發揮，盡量減少失分機會。不過，我們要把握機會休息，休息10多個小時便是決賽。」

梁民熊（中）感謝隊友為他製造進攻機會，令他能為球隊貢獻得分。（任祉羲攝）

+ 31 + 30 + 29

至於頭場的南華與廣西威壯爭入決賽的四強戰鬥得精彩，今場派出小將張延隆主力控球，配合梁兆華、曾湛元、蔡再懃，加上陳張敏的經驗戰將，在首三節與擁身高優勢的廣西威壯互相拉鋸。南華一開波以速度壓制身高，一開始由蔡再懃快攻得手兼博得and one，加上張延龍以三分球建功，為球隊追平至8：8，隨後由張延隆控球助攻，梁兆華及蔡再懃兩位重點進攻攻球員以剷籃及中距離得分，助球隊於首節以21：23稍為落後。

南華隊長羅意庭（戴帽者）上場左眼角受傷，今場未有落場作賽。（任祉羲攝）

小將張延隆（中）今場落場機會甚多，讓他能夠汲取更多大賽實戰經驗，他更有一記三分得分機會。（任祉羲攝）

南華在第二、三節表現更為進取，尤其是曾湛元及連浩駿輪流在內、外線得分，令到廣西威壯未能以身高在內線取得太大優勢，加上他們被對南華壓迫防守導致把握力下降，南華趁機反更領先至57：55。

張延隆年紀需輕，但他擅於助攻。（任祉羲攝）

不過，南華的優勢在第四節中段被廣西威壯中斷，因南華受隊犯已滿，加上張延隆在偷截進攻時的錯誤判斷能得分，令廣西威壯打出一波15：0攻勢領先至80：69。即使尾段完場前不足一分鐘曾湛元及連浩駿力挽狂瀾，連追7分，可惜最後以76：80敗陣，將於周日（16日）下午1時15分與東方龍獅爭奪季軍。

南華在朱亮因傷缺陣下，由陳張敏（中）兼負內線防守，他更適時把握得分機會，今場他為球隊攻入全隊最高14分。（任祉羲攝）