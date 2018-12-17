【NBA】巫師炒湖人　禾爾轟40分　勒邦占士嘆球隊欠活力

巫師周一（17日）主場迎戰湖人，王牌後衛禾爾個人獨轟全場最高40分，助球隊以128：110大炒「紫金軍團」，客隊「大帝」勒邦占士賽後亦只能慨嘆球隊活力不如對手。

巫師一對後場禾爾及比爾，今仗合共轟入65分，禾爾除了獨得40分外，更有14次助攻，比爾亦有12個籃板。兩人表現可謂統治全場，惟各有5次失誤略嫌太多。

湖人有多名球員有傷在身，小前鋒比士利又因母親抱恙未能落場，戰力受影響下，雖有古斯瑪、卡達維樸比各得20分或以上，但大帝手感無靈只得13分，「紫金軍團」終以18分之差大敗。

禾爾今戰得分予取予攜，助巫師大勝。（路透社）

占士表示球隊傷兵太多，才會敵不過巫師。（路透社）

比爾喜見巫師簽阿里沙

巫師不止在球場上擊敗湖人，轉會上亦擊敗該支洛杉磯勁旅，與太陽交易成功，羅致防守好手阿里沙。比爾喜見球隊成功得到該名2009年總冠軍成員，認為阿里沙是最合適巫師的球員：「他是我的老友，阿里沙有強烈爭勝慾，毫不介意贏得漂亮與否，只是落場搏盡。」

湖人輸波，眾將都十分無奈。（Getty Images）

至於湖人方面，占士賽後嘆球隊傷員太多，未能完全發揮出實力。今季場均28.2分的大帝說：「我們是支有深度及活力的球隊，但今仗兩者都沒有。陣中主力都要養傷，麥基又賽前才決定不能上陣，當我們需要消耗大旺體力時，（輸波）只能說不夠人了。」