【NBA】明星賽首輪投票　大帝、字母哥成票王　當錫正選有望

2019全明星週末將於香港時間2月16至18日舉行，而每年的壓軸盛事—明星賽日前已接受球迷投票。

NBA官方今日公布明星賽第一輪投票結果，暫時勒邦占士（LeBron James）及「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）分別成為西岸及東岸的「票王」。今季表現令人驚艷的斯洛文尼亞新秀當錫（Luka Doncic）則壓過安東尼戴維斯（Anthony Davis）及杜蘭特（Kevin Durant）成為西岸前場第二名；「玫瑰」重生的戴歷路斯（Derrick Rose）亦進佔西岸後場第二名。

明星賽西岸球員首輪投票結果。（官方網站）

明星賽東岸球員首輪投票結果。（官方網站）

當錫今季帶領獨行俠大翻身，以個人場均19.5分、5助攻及6.6籃板帶領球隊力爭一席季後賽位置。球技了得，加上俊朗外表，難怪這名斯洛文尼亞新星成為球迷的新寵兒。現時他以不足2千票之差領先杜蘭特，領先安東尼戴維斯也只多約7萬票，所以一班「當錫迷」必需加把勁，才能助當錫成為像姚明於2003年明星賽一樣，以新秀身份成為明星賽正選。

當錫為今屆年度最佳新秀的大熱人選。（Getty Images）

假若當錫由新秀走到明星賽正選，可謂近10年最具人氣新秀。（Getty Images）

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至於今季於木狼重生的戴歷路斯，早前一場轟入50分已為他賺回不少票數。這位2011年NBA最有價值球員近年受到傷患困擾，一度淪落到沒有球隊落班的苦況，但今季他場均攻入18.9分，是他經歷傷患後新高，向外界重新證明自己實力。現時他落後西岸後場第一位的居里（Stephen Curry）不足10萬票，領先第三位的夏登（James Harden）超過15萬票。

由最年輕MVP，到無球隊落班，假若今年戴歷路斯入選明星賽，將為NBA史上其中一件最勵志的故事。（Getty Images）

奇蹟攻入50分後，戴歷路斯淚灑球場，相信這一場為他高票數的關鍵。（Getty Images）

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然而，在明星新投票制度下，恐怕當錫與戴歷路斯未必能挾高票數成為明星賽正選。現時投票制度除了球迷投票，還加入了媒體投票及球員投票，雖然新加入的兩項投票的計算比重並沒有球迷投票般重，但已經足夠出現「高票數不入選」的情況。



以去年為例，今季已退役的馬刺名將真路比利（Manu Ginóbili）本於投票中名列西岸後場第二，根據舊投票制度理應成為正選，但他在媒體投票及球員投票僅排第8及第7，經過計算後不敵夏登，最終落選明星賽。

去年真路比利因新制所致，未能入選明星賽。（Getty Images）

東岸方面，前場出現大比數拋離，頭三名球員艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）、尼納特（Kawhi Leonard）及艾比迪（Joel Embiid）皆至少領先第四位的占美畢拿（Jimmy Butler）40萬票。以三名球員今季的表現及人氣，相信明星賽正選位置已相當穩固。後場方面，艾榮（Kyrie Irving）一支獨秀，老將韋迪（Dwayne Wade）則領先獲加（Kemba Walker）近10萬票。



今年「西強東弱」的情況嚴重，可預期東岸將會有多名新面孔入選，如公牛當家球星拿維（Zach LaVine）。