【NBA】木狼新帥首戰報捷挫雷霆　路維遭韋堅斯打中失去意識送院

NBA常規賽，在雷霆主場對木狼的第3節，木狼的韋堅斯想入樽，雷霆的路維打算在籃下封阻，但中了韋堅斯一肘，路維頭部 着地倒下，一度失去知覺，被擔架抬離場，送院治理。 路維傷出後火藥味濃，雷霆的舒路達不滿木狼球員在路維接受治理期間有說有笑，其後與堤基衝突，舒路達被罰一個技術犯規，而堤基就因兩個「技犯」被逐。

美國時間昨晚（1月8日）的NBA常規賽，雷霆主場對木狼。木狼之前炒了教練泰保杜，由32歲的助教桑達斯（Ryan Saunders）暫代帥位，今場是他首戰領軍，帶領木狼以119：117險勝雷霆。

桑達斯暫代木狼帥位首戰贏波。（美聯社）

不過，今場比賽的焦點是雷霆球員路維（Nerlens Noel）勇戰受傷，一度失去知覺。在第3節，攻入全場最高40分的木狼球員韋堅斯（Andrew Wiggins），衝向籃底，準備入樽。負責防守籃底的路維打算封阻，結果被韋堅斯的左肘擊中倒下，頭部先落地，臥在場上。

路維被韋堅斯撞倒地上。（網上截圖）

路維倒地後，手部仍有活動，但報道稱他一度失去知覺。隊友及主場球迷十分憂心，為他祈禱。現場記者透露，為路維治理的醫生叫喊：「保持張開雙眼！」經治理後，醫護人員將路維搬上擔架，抬離球場，送去醫院；全場送上掌聲鼓勵。雷霆主帥教練比利當路雲（Billy Donovan）賽後只表示路維已被送到奧克拉荷馬大學醫療中心，暫未有更多消息。

路維受傷片段：

路維（左）傷出前，4次起手入3球，得6分。（美聯社）

裁判吹罰傷出的路維犯規，韋堅斯獲得兩個罰球。此外，現場記者表示，在路維接受治理期間，舒路達（Dennis Schroder）發現有木狼球員有說有笑，十分不滿，大喝：「你們在笑什麼！」比賽重開後，火藥味極濃，舒路達更與堤基（Jeff Teague）發生衝突。裁判給予舒路達一個技術犯規，而堤基更連續被罰兩個「技犯」。

舒路達十分激動，與木狼球員衝突。（美聯社）

堤基（右）因為與舒路達衝突而被罰兩個「技犯」離場。（路透社）

舒路達與堤基衝突片段：