【NBA中國賽】占士率湖人鬥籃網　上海、深圳上演

NBA官方今日公布2019年中國賽詳情，洛杉磯湖人與布魯克林籃網將會在10月訪華進行兩場季前熱身賽。賽程密鑼緊鼓，10月10日於上海先賽一場，10月12日便要轉戰深圳。根據往年經驗，深圳站舉辦場地將會是深圳龍崗大運中心，距離香港約1小時30分車程，故香港球迷絕對有機會現場欣賞「大帝」勒邦占士（LeBron James）的英姿！

勒邦占士上年8月曾經到訪中國，當時造成上海一片瘋潮。十月再度率領湖人參加中國賽，相信都會引起一輪「搶飛潮」。歷年來NBA中國賽都是一票難求，「黃牛飛」往往都會被炒至兩倍，甚至四五倍價錢。現時尚未公佈售票詳情，倘若香港球迷打算一睹「大帝」風采，必須加緊留意門票消息。

「大帝」去年訪華盛況：

勒邦占士過去曾多次到訪中國。（Getty Images）

湖人上一次訪華參加NBA中國賽已經是2013年，當時陣中有加素（Pau Gasol）、拿殊（Steve Nash）等名將，但當家球星高比拜仁（Kobe Bryant）卻因腳踝傷患未有隨隊。「紫金軍團」與勇士在北京及上海進行兩場比賽，兩場皆由勇士勝出，至於他們今年的對手籃網則曾在2010、2014年參加過中國賽。自2004年起，已有17隊NBA球隊參與中國賽。NBA中國首席執行官張墀駒表示︰「NBA致力將最高水準賽事體驗帶給中國球迷的又一里程碑。我要感謝上海市體育局和深圳市文體旅遊局的鼎力支持，感謝他們與我們一道在中國普及和發展籃球，並推廣健康積極的生活方式。」

2013年中國賽湖人對陣勇士，上演拿殊與居里（Stephen Curry）新舊控衛MVP對決。（Getty Images）

籃網2014年出戰中國賽，就連啦啦隊表演都加入中國風。（Getty Images）

近期湖人狀態認真「麻麻」，勒邦占士繼續因傷缺陣之下，今日終於中止三連敗的頹勢。兩大主將恩格林（Brandon Ingram）及朗素波爾（Lonzo Ball）及時回勇，前者攻入全場最高的29分；後者則交出21分、7籃板、5助攻的全能數據，協助球隊作客以107：97反勝獨行俠。至於籃網對塞爾特人則大敗一場95：116，將於中國賽倒戈的羅素（D'angelo Russell）今場表現蹩腳，僅得5分。