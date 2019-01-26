【學界精英賽】黑馬寶覺難破大熱門　張振興連續兩年入決賽

當今年Nike全港學界精英籃球比賽大熱張振興伉儷書院對上九龍區學界決賽狠挫拔萃男書院的黑馬寶覺中學，誰能跑出，就能先取決賽入場劵。去年的精英賽4強戲碼再上演，結局還是一樣，張振興多點開花下，以87：71擊敗寶覺，再入決賽。 寶覺主力何旭峰賽後難掩失望，尤其在爸爸難得到場打氣下卻無法領軍入決賽，在最後一次精英賽留下遺憾。 攝影：楊宇翹

開局兩隊先探路，一試對方內線硬度，兩隊中鋒寶覺的王健朗和張振興文俊傑先深入虎穴。張振興外線補上，葉俊鋒剷籃屢屢得手，但王健朗入局奇快，司職中鋒的他轟入三分再博得「And1｣ ，寶覺士氣大振，首節僅落後11：12。

王健朗（左）在另外兩個球隊主力何旭峰和蔡再南都沉寂下擔起大旗，獨得全場最高24分。（楊宇翹攝）

張振興問題漸現，首節主力葉俊鋒身負兩犯，猶幸進攻火力有增無減，外線區浩軒、葉俊鋒和梁智康大打三線快攻，內線文俊傑不停挑戰寶覺底線。雖然寶覺被激發出小宇宙，一方面中鋒王健朗快攻後手扭過三人，「小巨人」郭軒男狠封下莊曜政的上籃，但仍被拉開32：42。

蔡再南（綠衣10號）面對張振興的內線主力未能發揮水準，銅牆鐵壁下難以闖入籃下。（楊宇翹攝）

文俊傑（前排白衣）包辦籃板，為隊友製造不少第二次進攻機會。（楊宇翹攝）

學界就是熱血！按圖看黑馬寶覺大戰熱門張振興：

+ 10 + 9 + 8

換邊後，梁智康「瞓身」勾手上籃得手，雖然寶覺攻勢持續，郭軒男的「No Look Pass」也夠精彩，但王健朗把握力下降，分差被張振興一步一步拉開。戲劇性的一刻，文俊傑身負4犯，在順境中張振興犯規問題爆發，幸比數已拉開，第三節仍以68：51領先。

學界除精英賽以外少有「停錶」賽事，對於球員來說賽制就已是一個挑戰，不少球員因體力消耗太大而抽筋。（楊宇翹攝）

雙方主力各負4犯，特別何旭峰今場表現沉寂，卻在防守上過於衝動，令球隊缺一進攻上「穩陣」的得分點。相反，張振興愈戰愈勇，多點開花，寶覺雖然派冼耀星專門「招呼」葉俊鋒，但其餘四人皆有表現，其中區浩軒的突破無人可擋，全場轟入19分。雖然寶覺籃底眾將在尾段「爭氣」，但何旭峰五犯離場和蔡再南抽筋退下火線，被張振興狠挫，後者以87：71取勝。

今日精英賽連場精彩戲碼：

何旭峰爸爸（第二排左二）答應兒子到場支持，說到做到，但何旭峰卻表現不好，心中萬分不甘。（楊宇翹攝）

何旭峰掩面離場，頭也不回，不願大家看到他的眼淚，不過學界就是這樣；遺憾，好聽一點就叫青春，他以這二字總結這一場惡夢，父親特意從工作中抽空到現場支持，自己卻沒有表現更帶不住球隊：「我好想入決賽，但因為自己表現差，身為隊長卻沒有辦法幫球隊贏球。」他很生氣，氣自己甚麼都幫不上，氣自己沒有在爸爸面前好好表現。最後一年，還是只能晉第季軍戰，是不甘心，也是最刻骨銘心的精英賽。