【學界精英賽】林大輝主將文澤希抽筋仍奮戰　靠觀眾支持捱過去

來到Nike全港學界精英籃球比賽的四強，都是實力之師。不過運動就是一山還有一山高，總會遇上比你更強的隊伍，首次打入精英賽四強的林大輝中學的對手更是傳統勁旅兼衛冕的拔萃男書院。林大輝沒有退路，盡力應戰，隊長張峰碩不放過任何一個進攻、防守的機會，好拍擋文澤希、陳仲顯從三分線建功，可惜始終板櫈深度未及男拔萃，最後以54：76落敗。

打一場不讓自己後悔的比賽，是每個球員踏上球場的爭勝的動力之一。首次打入精英賽四強便要面對男拔萃這個難關，林大輝未有怯懼，由隊長張峰碩領軍作戰。這位全能隊長除了向內線施壓之餘，他以1.84米的身高為球隊衝搶籃板，為隊友陳仲顯、文澤希送上助攻，更在關鍵時刻射入三分球為球隊振奮士氣。可是單靠他們3人而戰，實在獨力難支，在正規的停錶賽事中，面對男拔萃消耗體力的打法，林大輝在半場落後25：43。

面對對男拔萃這場硬仗，文澤希賽後笑指憑觀眾打氣聲「捱」過去。（楊宇翹攝）

陳仲顯（左）力阻男拔萃主力劉俊鴻持球推進。（楊宇翹攝）

被拉開便等如要放棄嗎？文澤希表示就算「捱」也要「捱過去」：「今場面對男拔萃，我想比較像『捱』過去吧！其實我的腳在第二節已經開始抽筋了……」抽筋還是要「捱硬上」，穿起林大輝球衣落場，便是背負住球隊的榮耀，要為勝利奮戰到底。文澤希在下半場仍舊堅持着，憑住三分線外投技術為球隊力追比數至28：45，單是第三節他已個人貢獻8分，這便是對球隊的承擔。「全賴大家的鼓勵、觀眾為我們打氣，讓我，甚至是整支球隊不放棄，繼續捱、繼續堅持下去。」文澤希賽後感謝支持者成為場內奮戰的他們的最大力量。

就算對手有多強，林大輝（綠衫）仍然不放棄阻止男拔萃進攻的機會，這是他們穿起林大輝球衣的堅持。（楊宇翹攝）

張峰碩能力全面，既能衝搶籃板，亦能突破進攻得分，可惜要挺過40分鐘停錶且高強度的對賽，實是不易。（楊宇翹攝）

為了出線，雙方戰況激烈，男拔萃主力侯澤鋒（右）更不慎勇戰受傷。（楊宇翹攝）

+ 3 + 2

可惜，林大輝的板櫈深度未及男拔萃，球隊主要由張峰碩、文澤希及陳仲顯為陣中的主要得分點，亦只有他們3人有雙位數字得分。林大輝最後攻入54分，由他們3人合共貢獻44分，為陣中近8成分數。反觀，男拔萃球員得分平均，這正是張峰碩口中「板櫈深度」問題：「其實停錶比賽確是主要問題，大家都知道我們後備能力不太足夠，我們都已經盡力了。希望再有機會的話，可以贏到他們吧！」

經歷一場敗仗後，不等於完結一切，明天（27日）即將與曾經在次階段交手的寶覺中學爭奪季軍，張峰碩透露視乎教練部署，目前只希望能夠早點休息，為季軍而戰。

男拔萃人腳齊整，板櫈深度強，讓林大輝難有招架之力。（楊宇翹攝）