【學界精英賽】區浩軒欣然面對失落全明星　「目標仍是四冠王」

「最有價值球員，是來自張振興伉儷書院的葉俊鋒！」 葉俊鋒一臉呆滯，一旁區浩軒搞怪的走出來，想裝作當事人領獎，反被梁智康一手摟回去；周末兩仗平均貢獻18分、9籃板和2助攻的「功臣」，最後只帶走一塊冠軍獎牌。隊長張文健、葉俊鋒、文俊傑以及梁智康皆入選全明星陣容，正選之中惟區浩軒失落全明星席位。

一個手長腳長的小前鋒，區浩軒在今年學界前都不過是普通的後備，擔起大旗氣場都不同了。（楊宇翹攝）

冠軍的喜悅帶一點點的失落，我叫住區浩軒的時候，他顯得有一點錯愕，感覺我該找的是他的隊友。去年還是以第六、七的身份，上場時間不多更沒有甚麼表現，今年擔起大旗，即使所有隊友的火力都很猛，區浩軒還是能突圍而出。「這兩場有一點驚喜，老套的說就是搏盡無悔，自己有多少體力就用到盡，真的最後一年了，想做就盡做。」司職小前鋒的他，「手長腳長」，中三轉到張振興，決賽的兩天算是這幾年努力的一個交代。

想不到決賽的第一球三分，在他心中起了這麼大的作用。（楊宇翹攝）

「這個球員很重要！」連教練馮逸都這麼說的，區浩軒對四強和決賽就兩場比賽來說都很重要。（楊宇翹攝）

「目標是四冠王，這算是順利完成第二步。」學界冠軍到精英賽冠軍，到下一個大賽前，他還要先跨過文憑試：「這是一支強心針，往後我們的練球會更有氣氛。」他續說：「雖然還要一段時間才到下一個比賽，但我們的相處不只是球場內，而是生活上都是在一起的，不擔心感情會因而變淡。」最重要的是有著共同的目標和信念，「真的是一『Team人』，隊友們很願意分球，學界決賽還是個人為主，但現在五個人都可以接到球，再完成一個進攻，也許就是冠軍的原因。」

快攻、切入和入楔都非常精彩，上籃的完成動作也特別在意。（楊宇翹攝）

「你心中最想做到的事是甚麼？」這其實是我有備而來的問題。

感覺數據和表現都很不錯的球員，心中也許會有一些奢望。「這個球員很重要。」在我們旁邊經過的張振興教練馮逸朗也這麼說道。團隊的合作達成了冠軍，那自己呢？常說個人主義要放在球隊之下，個人獎項只是額外的加嘉許，還大家看到球員個人的努力，可惜區浩軒「落單」了。

張振興的合作和隊友的默契不是假的，就算沒有個人獎，也會替隊友感到高興。（楊宇翹攝）

「有點尷尬……」區浩軒亦只能輕輕笑着回應，「 我覺得自己這兩場打得不錯，或因判斷太差和失誤太多，導致入不到全明星。」看見我的笑容他更顯得有點不好意思地說：「最後一年了，是有一點遺憾，那惟有在大專更努力，改善自己問題放大自己的優點。」怪自己也許是最好的心靈安慰。

他傻笑續道：「有一天我要用甲一身份再踏入這個新伊館。」最後的精英賽，卻只是一個開始，還有漫漫長路的籃球生涯。

無人能擋的進攻，接下來的區浩軒也許會愈來愈強，不是那麼簡單。（楊宇翹攝）

（楊宇翹攝）

（楊宇翹攝）

他笑笑，好像忽然想起甚麼，「其實剛才是我最難忘的一場……」開局數分鐘他射入一球三分，火力因而全開，切入無人可擋：「那球三分進了，我感覺整個人很亢奮，團火在心中燃燒起來，感覺自己好像贏了冠軍，其實不過進了第一球。」對他來說，不管有沒有個人獎項，這一年都是特別的時刻，「第一次有這種感覺；可能是證明了自己的努力是沒有白費，加操多少其實沒有人知道，但練到成果真的是自己擁有的。」

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