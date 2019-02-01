【NBA】普辛基斯投獨行俠接替奴域斯基　「紐約永遠在心中」

紐約人與獨行俠達成交易協議，其中包括拉脫維亞長人普辛基斯（Kristaps Porzingis）及丹尼斯史密夫等球員。普辛基斯轉投獨行俠，取代來季退役的奴域斯基，與另一歐洲球員當錫搭檔。主帥卡拉奧更稱當錫與普辛基斯的組合，將成為當年奴域斯基與拿殊搭檔的翻版。

消息指普辛基斯拒絕與續約促成紐約人與獨行俠交易，其中包括兩軍7名球員，獨行俠將得到普辛基斯﹑小添夏達威（Tim Hardaway Jr.）﹑葛尼李爾（Courtney Lee）及崔布克（Trey Burke）；紐約人則取得丹尼斯史密夫（Dennis Smith Jr.）﹑馬菲斯（Wesley Matthews）及迪安帝佐敦（DeAndre Jordan），加上兩個未來的第一輪選秀權。普辛基斯在社交網站感謝紐約︰「紐約永遠都在我心佔一席位，感謝所有人造就我及我的家人。」

普辛基斯效力紐約人3個球季，如今被球隊交易至獨行俠。（Getty Images）

獨行俠與紐約人的7人交易名單（按圖放大）

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普辛基斯的打法及背景與奴域斯基相似，同樣來自歐洲，身高超過7呎及準繩的中距離投射，外界亦不時對比二人。普辛基斯從2015年起被紐約人選中，一直留效至今，近三季亦成為球隊中的主力。不過，普辛基斯在去年2月前十字韌帶撕裂，全季報銷，養傷至今仍未披甲上陣。普辛基斯在去季造出場均取得近23分及超過6個籃板，創下職業生涯新高。

普辛基斯去年二月前十字韌帶撕裂，並養傷至今。（Getty Images）

新秀當錫已經成為獨行俠的主力，來季夥拍普辛基斯的組合令人期待。（Getty Images）

普辛基斯如今改投獨行俠，將直接替補來季退役的奴域斯基，夥拍今季新秀當錫。這個「內外組合」令人想起奴域斯基及拿殊（Steve Nash）的傳奇獨行俠「孖寶」，希望再度重溫奪冠軍指環的美夢。不過，普辛基斯仍然在康復過程中，今季未必披甲上陣。

奴域斯基與普辛基斯二人的打法及背景相似，如今後者加盟獨行俠正好成為「奴域斯基接班人」。（Getty Images）

獨行俠班主古班當年羅致奴域斯基與拿殊，組成獨行俠史上其中一對最成功的組合。（Twitter截圖）

奴域斯基與拿殊的組合可惜未能為球隊取得總冠軍。（Getty Images）

獨行俠主教練卡拉奧（Rick Carlisle）高度讚揚普辛基斯是聯盟中，其中一位相當有才華的年青球員，並指他與年輕的奴域斯基十分相似，「普辛基斯是年青及有潛力的球員，在不少方面亦與年輕的奴域斯基十分相像，他和當錫與當年奴域斯基和拿殊有異曲同工之妙，唯一不同之處只是身高。」

獨行俠與紐約人在當地時間周三（30日）對壘，養傷的普辛基斯亦有到場觀看球隊作賽，他亦有與當錫碰面，二人交頭接耳並面露笑容，未知是否與本宗交易有關。