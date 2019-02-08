【NBA明星賽】占士終與AD聯手　隊友選擇或成湖人今夏交易啟示？

NBA明星賽將於下周末在夏洛特舉行，兩位得票最高的隊長勒邦占士及艾迪杜高普，在今日（8日）為自己隊伍揀選隊員。隨NBA交易期截止，塘鵝的安東尼戴維斯未能加盟湖人，「大帝」與AD終在明星賽中一圓隊友夢。

今年明星賽兩位隊長，勒邦占士及艾迪杜高普為下周上演的明星賽揀選隊友，「大帝」的選擇成為了眾人的焦點，其中當然包括湖人不斷求購的安東尼戴維斯。

在交易死線過去後，湖人與塘鵝仍然未能就安東尼戴維斯的交易達成協議，結果AD在餘下球季將留效塘鵝。雖然二人未能在今季一同穿起紫金球衣，但他們仍可在明星賽當一日隊友。

勒邦占士雖與安東尼戴維斯今季無法在湖人做隊友，但二人在明星賽終有機會一圓隊友夢。（Getty Images）

兩位隊長在選秀後的兩軍陣容。（Instagram截圖）

勒邦占士與「字母哥」在揀選其餘8位全明星正選球員後，兩位隊長便揀選後備名單的明星球員。艾迪杜高普首位選擇隊友米度頓（Khris Middleton），而同在後備陣容的安東尼戴維斯，隨即成為「大帝」的首個選擇。

主持人語帶面關地詢問占士，是否希望AD成為隊友，「大帝」支吾以對後表示確定，但隨即被艾迪杜高普笑問是否「非法羅致」AD成湖人一員，占士笑言非法羅致條例並不應用予明星賽。

勒邦占士今次揀選安東尼戴維斯外，亦選中杜蘭特﹑尼納特﹑K湯臣及K艾榮等球員，他們的同在今夏或成自由身球員，更曾有傳湖人希望羅致AD﹑K湯臣，加上另一明星球員合組超級豪華陣容，外界稱今次「大帝」的選擇，或預演湖人今夏在球員市場的動作，更有人表示今場是艾迪杜高普隊與「未來湖人」對壘。

.@KingJames getting a head start on 2019 free agency at the #NBAAllStar draft ... 🧐 pic.twitter.com/XMri1FGRY7 — NBA on TNT (@NBAonTNT) February 8, 2019

有NBA的知情人士笑言占士隊是未來湖人隊的陣容。（Twitter截圖）

另外，兩位隊長亦進行了一場交易，原先有意揀選賓施蒙斯的占士，卻被「字母哥」捷足先登。占士其後提出「交易要求」，以韋斯保克交換賓施蒙斯，艾迪杜高普笑言加上韋迪成籌碼才可交易。

2019 NBA All-Star Draft: LeBron James proposes a trade: B. Simmons for R. Westbrook, Giannis accepts his trade offer pic.twitter.com/vRW04YKGLk — The Render (@TheRenderNBA) February 8, 2019

原以為是「字母哥」一隊的賓施蒙斯，在個人Twitter上發文，但其後「被交易」至占士隊後，他亦隨即改口「Let’s Go Team James」。賓施蒙斯其後再度發文，打趣地問《ESPN》記者Adrian Wojnarowski在哪裏，占士亦鬼馬地回應表示他在交易死線後應需要好好休息。

賓施蒙斯在「被交易」後，隨即在Twitter上再度發文。（Twitter截圖）