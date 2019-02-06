【NBA明星賽】當錫技巧挑戰賽鬥祖傑　奴域斯基三分賽撼居里兄弟

奴域斯基盛傳今季後退役，今年ALL STAR周末或成為他最後一次明星賽，無論他參加什麼比賽，都會成為焦點。 賽會公布周六三分賽、技巧挑戰賽及入樽賽參賽名單，這名德國大前鋒周三（6日）確定會出戰三分賽，大戰居里兄弟及尼拉特等人。 技巧賽就會變成「東歐之星」大戰，獨行俠新星當錫硬撼金塊中鋒祖傑。

三分賽除了奴域斯基、居里兄弟及尼拉特外，還有去年冠軍、太陽主力戴雲卜克、黃蜂控衛甘巴獲加、公鹿後衛米度頓、速龍的丹尼格連、帝王的畢地希特及籃網後衛祖夏里士。

卜克上季以破紀錄28分奪冠，但當時沒有2015年冠軍史堤芬居里。居里胞弟施夫現時以48.5%命中率，領先NBA一眾三分射手。施夫在自己twitter表示，能與哥哥一戰感到興奮：「由後園到NBA大舞台，我將會好像往時一樣擊敗你！」

三分賽參賽名單（按圖放大）

史堤芬居里 今季三分命中率：45.1%（路透社）

+ 5 + 4 + 3

東歐雙星領銜技巧挑戰賽

技巧挑戰賽方面，最矚目的對碰莫過於兩名東歐球星。獨行俠的斯洛文尼亞前鋒當錫，今季冒起盡顯全能一面，勢必與金塊的塞爾維亞中鋒祖傑掀起龍爭虎鬥。最近盛傳或會變轉會籌碼的湖人大前鋒古斯馬，亦在名單之中。

技巧挑戰賽參賽名單（按圖放大）

當錫：今季場均數據20.7分、5.4次助攻、3.2次失誤（路透社）

+ 3 + 2

入樽賽欠缺星味

相比對上兩項比賽，入樽賽較為失色，未有大名球星參賽；黃蜂的布歷捷斯、老鷹的約翰哥連斯、雷霆的迪亞路及紐約人丹尼斯史密夫Jr將競逐入樽王美譽。

入樽賽參賽名單