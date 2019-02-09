一眉道人Anthony Davis的突發交易要求，把全聯盟的焦點搶走，經過一輪來來回回的的談判後最終震撼彈只是雷聲大雨點小，真正密謀爭冠的諸隊早在這鬧劇背後暗渡陳倉，悶聲發大財，讓戰火在東岸燃燒起來。 撰文︰葉天佑

自Anthony Davis表明要求交易後，塘鵝「荊軻刺秦，公子獻頭」，傳言四起如AD只意屬湖人不願到綠軍等，結果湖人痴心錯付，自願「插標賣首」，一再晒冷，近乎全隊換一人，塘鵝貪得無厭結果雙方只成一場空，湖人談不上賠了夫人又折兵，但一眾球員不論是否在交易名單上，都在罰球線上被敵隊球迷諷刺「LBJ Gonna Trade You」或「Not Worth Trading」，此一鬧劇沒多好處，但深信更衣室士氣確受打擊。

安東尼戴維斯（Anthony Davis）的轉會新聞鬧得沸沸揚揚，最終卻沒有成事。（Getty Images）

一個洛城 兩個結局

洛城另一邊卻是截然不同的結局，快艇在休賽季的戰績相當輝煌。送走球隊一哥令部份球迷不解，但實情快艇目的只有一個－「清走薪資空間」，這個賽季除了節省薪資與選秀籤外，他們甚麼都不想要。

快艇將杜比亞斯夏里士（Tobias Harris）送到速龍的敵人76人陣中，正好是一石二鳥之舉。（Getty Images）

快艇今夏無意與球隊一哥Tobias Harris簽下大約，故此刻加上Boban Marjanovic、Mike Scott送到七六人，不但節省近3700萬，更成功換來未來選秀籤。最後階級再將Avery Bradley 送到灰熊換來的Garrett Temple 與 JaMychal Green ，後者兩位皆為合約年份，今夏可再為快艇空出多達1300 萬薪資空間，季中交易可說功德圓滿任務完成，為夏天簽下頂級明星早作準備。

快艇今夏的心水明星是Kawhi Leonard早已是公開的秘密，而要簽下Kawhi Leonard的關鍵之一就是速龍今季不能夠走得太遠，正所謂「上兵伐謀」，將當家球星Tobias Harris送到敵人的敵人76人陣中，正好是一石二鳥，暗黑兵法而矣。

北境之王 龍熊合體

當然速龍亦有過牆梯，決不在軍備競賽中坐以待斃，最終將Marc Gasol收歸旗下，成為北境之王拚冠的最後拼圖。Mike Conley 與Marc Gasol 近年在灰熊愈打愈灰，多年忍耐已到極限，在交易期間表明去意惟沒得到多大注意。

速龍將馬克加素收歸旗下，充當更衣室領袖，或能補足隊中最弱一環。（Getty Images）

筆者認為此一加盟為休賽季中最重要及關鍵的交易，白熊Marc Gasol 一直是筆者的心水中鋒，論能力，灰熊史上首位聯盟最佳防守球員﹑傳統籃底功紮實﹑中距離與三分能力俱備，本季場均15.7分、8.6個籃板、4.7個助攻，三分命中率有34％。論經驗，2011年「黑八」傳奇，及後相繼成為雷霆與勇士在季後賽的惡夢，而速龍本身內線Serge Ibaka與Pascal Siakam其實已經打得不錯，換入Marc Gasol將提升內線層次及深度。34歲全隊最老，有擔當更衣室領袖之意味，更有助幫助改善北境之王最弱一項－季後賽的心理質素。

「Trust the Process」時代的句號

76人從快艇換入Tobias Harris，配搭Embiid、Simmons、Butler成為令人聞風喪膽的四星陣容，加上如筆者季初所料，76人換走Fultz，以未來換取即戰力，此一舉動正式向聯盟各隊宣布「Trust the Process」經已完結，球團亦有意在賽季結束後繼續留下JB 與Harris，建立穩定的巨星陣容。

76人從魔術換來西蒙斯（Jonathon Simmons），意圖加強鋒線的板櫈深度。（Getty Images）

筆者季初指76人天賦爆燈，惟戰術執行及防守紀律不佳，但情況自Jimmy Butler加盟後有所改善，而76人後備本來除J.J. Redick外力量稍有不足，與正選陣容落差頗大，76人最後再以選秀籤與火箭交易簽下James Ennis，加上從魔術交易回來的Jonathon Simmons，意圖加強鋒線的板櫈深度。然而後者本季表現其實未如理想，向好處想就是Simmons合約是1+1年，第二年是球隊選項，假如表現未有起色的話就能直接放棄，清出薪資空間留作保持四星陣容之用。

字母哥Giannis Antetokounmpo身處的公鹿則悶聲發大財，這隊東岸一哥在交易結束前從塘鵝拿下大前鋒Nikola Mirotic，為爭冠打下一支強心針，Nikola Mirotic今季場均16.7分、8.3籃板與1.1助攻，三分命中率近37％，場均轟進2.7個三分球，此一高射炮台進駐陣中，字母哥Giannis Antetokounmpo將會更如魚得水。

公鹿在交易結束前從塘鵝拿下大前鋒米路迪（Nikola Mirotic），為爭冠打下一支強心針。（Getty Images）

東岸四虎就只有綠軍不變應萬變，但筆者認為綠軍的警號經已響起，東岸各隊軍備升級意味季後賽之路將會比想像中艱辛萬倍，綠軍最終能夠走到多遠將影響Kyrie Irving在夏季的留隊意欲，而Kyrie Irving是否留低亦會直接影響一眉道人Anthony Davis加盟意向，牽一髮動全身，後占士時代的東岸，似乎比西岸更加精彩好看。

天勾手記 - 籃球世界︰天勾老伯希望將超越球賽的故事，將那份無法忘懷的熱血感人，透過文筆傳給同路人。

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】