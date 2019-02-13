【NBA】熱火保殊養病一季選擇引退　「生命的這一部分完結了」

熱火大前鋒保殊，上季因為血栓關係，一直都處於養病狀態。熱火在今日（13日）宣布，棄用該名助球隊兩奪總冠軍的功臣，下個月將舉行高掛保殊球衣儀式，榮休其1號球衣。 曾是「三巨頭」之一的保殊在訪問中表示自己在NBA的時間已經過去，已決定在號碼榮休儀式舉行的同時退休。

保殊在訪問中說：「我生命中的這一部分（NBA生涯）已經完結了。雖然這決定很困難，我花了很多時間去接受它，但現在我已經沒事了。」保殊於2015/16年球季發現患有血栓，上季更是全季休戰養病。這名11次入選明星賽的球星表示，醫生曾向他表明其NBA生涯，或會因病而要畫上休止符。

保殊指引退雖然難以接受，但現在已經一切安好。（Getty Images）

保殊曾想繼續下去，但認為「時機已過」。（Getty Images）

曾有意繼續打下去

助球隊於2012、13年兩奪總冠軍，保殊自稱「其實可以打下去，但時機已過」，自己決定不再於NBA追夢。2003年選秀第4名加入速龍的保殊指，自己曾有意減薪繼續拼下去：「給我1200萬、1500萬美元，做個後備讓小伙子落場比併，我可以落場防守，防守不用那麼辛苦。」

熱火將會舉行保殊球衣榮休儀式。（Getty Images）

熱火高層、一代名帥萊利在會方聲明中表示：「保殊來到熱火改變了他的生命及籃球生涯，他亦以難以想像的方式，改善了球隊的成績。沒有球員可以再用他的1號號碼，我們急不及待於某日掛起他的球衣。」

保殊為熱火兩奪NBA總冠軍。（Getty Images）

昔日戰友勒邦占士及韋迪聞訊後，都在社交網站向保殊致意，感激他為熱火兩連霸的付出。保殊於NBA馳騁13年，場均19.2分、8.5個籃板；效力熱火6年，保殊在隊史累積得分、防守籃板、命中罰球次數及罰球命中率都位列前五。