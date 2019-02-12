【NBA】林書豪買斷合約投速龍　取代雲菲特成及時雨

鷹隊今季表現未如理想，至今勝仗遠低於敗仗。今季效力鷹隊的林書豪，已與鷹隊買斷合約，並宣布將加盟東岸勁旅多倫多速龍。正值林書豪宣布即將速龍之際，球隊的雲菲特因傷缺陣3周，使林書豪的加盟成為球隊補強的及時雨。

林書豪在去季效力網隊時受傷患困擾，僅為網隊上陣一場。林書豪今季為鷹隊上陣51場，場均交出10.7分及3.5個助攻，是他8個球季以來的最低場均得分。即使他表現不錯，無助鷹隊今季的頹勢。林書豪將與鷹隊買斷僅剩一年的合約，離隊他投。

林書豪去季飽受傷患困擾，只為網隊上陣一場，其後改投鷹隊。（Getty Images）

林書豪在今季場均交出10.7分，亦是他在近季來最低的平均得分。（Getty Images）

林書豪在個人Instagram中發文，感激鷹隊兩年來給予他的機會，助他遠離傷患，再度享受籃球之樂，並且宣布即將加盟東岸前列的速龍，「我十分感激鷹隊在我效力期間，給予我很多機會表現自己。我有機會與傳奇球員卡達，及一眾具備潛質的年青球員合作，加上教練團隊，是我的一大榮幸，我亦深信鷹隊在未來將變得更強大。我同時亦要宣布，我即將加盟速龍，因為我希望繼續追逐我在籃球場上的夢想。」

林書豪表示有幸在今季與卡達在鷹隊合作。（Getty Images）

林書豪於個人Instagram發文，感激鷹隊兩年來的機會及並公布將加盟速龍。（Instagram截圖）

速龍的後備控衛雲菲特（Fred VanVleet）今季表現並不失禮，交出平均10.5分及4.6個助攻，為速龍增強板凳深度，提供得分及控場能力。不過，雲菲特在早前鬥紐約人的一仗中，勇戰受傷，觸傷左手姆指的韌帶，球隊預料他將休息3周，林書豪即將來投，正好替補雲菲特的空缺，與正選控衛洛利（Lowry）同場作賽非不可能。速龍季中簽入馬克加素，5連勝後與東岸一哥公鹿只差2場敗仗，有機會後來追上。