【籃鞋癡】從球場走到街頭　Converse ALL STAR的前世今生

Converse Chuck Taylor All Star鞋款簡單又具設計感，不論是三歲小孩、潮人或是銀髮一族，鞋櫃內總有一兩對Converse。這雙如此「入屋」的布鞋，在現世代或許已被定義為潮流的一部分，但原來All Star打從一開始不是潮流商品，它的真正身份是籃球鞋，星箭系列Pro Star、Pro Leather更曾是Julius Erving、Magic Johnson、Larry Bird等NBA球星穿著用鞋！

要年青一代相信Converse以往曾是大牌球星、以至是就讀北卡時的「籃球之神」Michael Jordan都曾選擇穿著的「威水史」確是有點難以想像。畢竟實穿上腳時覺得鞋底偏硬，在腳踝的承托及保護力不足，不過在裝備尚未太講究的年代，一雙Converse All Star便是各大球星的戰靴。說到將All Star廣泛推廣的功臣必定是Chuck Taylor，就是現在與All Star放在一起的名字。

外號Dr. J的J.艾榮年輕時穿著的Pro leather令他跳得更高。（網上圖片）

All Star鞋款在1917年推出，Chuck Taylor在1921年加入Converse公司，成為銷售員，推介All Star給各大院校的籃球隊穿著。他在此之前是一名籃球員，效力Converse贊助球隊，愛穿Converse作賽，其後更為All Star鞋款改進提供意見，後來Converse在All Star系列的腳踝補丁加上Chuck Taylor的名字。

仍然就讀北卡時的米高佐敦同樣穿著星箭Pro leather上陣，可惜在進入聯盟後他與nike簽約，推出Air Jordan系列。（網上圖片）

當年Dr. J（左）穿著Pro Leather在場內所向披靡；Larry Bird及Magic Johnso均是星箭用家。（網上圖片）

看著這雙簡單的All Star布鞋，其實蘊含許多設計元素，在Chuck Taylor的提議下改良了鞋底紋路，加上腳跟及足弓的保護，針對腳背加固，再在鞋內側分別加上兩個氣孔作透氣之用。隨後發展到1976年的All Star專業籃球鞋的印有「星箭」的Pro leather系列的保護度更高，Converse在NBA佔有率更高，Dr. J（Julius Erving）穿著Pro Leather飛身入樽，還有當年尚就讀北卡的米高佐敦（Michael Jordan）都是穿著星箭上陣。

原先的All Star鞋側沒有氣孔，惟經過Chuck Taylor的改良後，加上兩個氣孔作透風之用。（任祉羲攝）

之前推出復古的Chuck 70，重現以前的鞋款。當年經過Chuck Taylor改良後，加強腳踝的補丁，保護防側翻。（任祉羲攝）

雖然鞋底紋路的抓地未及現今世代的籃球鞋，但於70年代而言已是一個劃時代的設計。（任祉羲攝）

不過Converse在籃球界的王朝亦在佐敦與nike簽約發行「Air Jordan」球鞋後逐漸式微，取而代之興起的是nike及adidas。Converse隨後逐漸退出籃球市場，卻在潮流界發光發熱。由於Converse售價親民而且耐用，在1950年代已經打進平民、黑人市場，後來連Kurt Cobain、Green Day樂隊，至現今余文樂、王信凱等潮人明星都用以搭配服裝，亦有滲進滑板街頭文化。可惜，Converse仍難逃銷量下降破產一劫，其後被nike收購。

台灣潮人兼退役籃球員王信凱愛穿Converse All Star系列布鞋。（王信凱instagram）

余文樂與王信凱都是Converse愛好者，前者的服裝品牌Madness更與Converse聯乘合作。（王信凱instagram）

塞翁失馬焉知非福，加入nike家族後Converse重新出發，更引入nike lunarlon緩震技術推出Chuck Taylor All Star II，一改過往在彈跳時緩震不足的不適感，還推出一系列以NBA各支球隊為主題的All Star系列，慢慢重新打入籃球市場。Converse一邊簽下NBA巫師球員兼潮流指標Kelly Oubre Jr.，一邊與潮流品牌Off-White合作推出限量聯乘作品，讓Converse搖身一變成為運動與潮流於一身的品牌。

Converse與巫師球員Kelly Oubre Jr.簽下合約，似乎為重返籃球界的第一步。（Kelly Oubre Jr. instagram）

就算已發展幾個年代，Converse的設計還是歷久常新，至今還是不過時。（任祉羲攝）