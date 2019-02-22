【籃鞋癡】N3XT L3V3L　沒有鞋帶的籃球鞋新概念

談到籃球場上的革命，除了種族起義、球風改變、戰術創新，你會想到球鞋的演變嗎？ 就如品牌adidas的全新籃球鞋「N3XT L3V3L」，一對沒有鞋帶的鞋款正為籃球鞋的結構推倒再建構。 面對沒有鞋帶、繩索或黏帶的球鞋，大家也許心裏存在絲絲疑慮，惟NBA球星如Donovan Mitchell及Zach LaVine就於NBA賽場上證明，「N3XT L3V3L」絕對是一對實戰球鞋。

自2016年adidas三名重量級設計師Marc Dolce、Mark Miner及Denis Dekovic在紐約成立了「Brooklyn Creator Farm」開始，品牌球鞋設計在籃球、跑步、足球等項目的嶄新領域繼續發酵。繼去年的「Harden Vol.3」後，他們是次更帶來新衝擊－adidas首款沒有鞋帶的籃球鞋，「N3XT L3V3L」。

（楊宇翹攝）

「N3XT L3V3L」分別有黑/彩色、黑色、白色及紅色四款。（楊宇翹攝）

「N3XT L3V3L」最大特點當然是「零鞋帶」的設計，鞋身如靴一樣，除了為我們帶來視覺衝擊，這鞋亦打破了大家對籃球鞋的既有概念。設計簡潔，未有太多花巧圖案下顯得鞋身外側的TPU更為突出。惟面對沒有鞋帶，不少籃球愛好者也許對該鞋的穩定性存下疑問，但NBA球星Donovan Mitchell、Trae Yong及Zach LaVine則以行動表示，「N3XT L3V3L」是集潮流美學及機動性的戰靴。

事實鞋面採用「Primeknit」面料加上襪套式設計，後跟位置亦有海綿加強腳與鞋的貼度。中底為輕量「LIGHTSTRIKE」緩震技術，鞋身外側備有TPU穩定結構，令球員在場上展示一連變速或轉向時得到支援及穩定性。比起傳統的中底輕巧得多下，亦令球員帶來輕盈穿着感。

公牛的Zach LaVine（中）已於對帝王一戰中着起「N3XT L3V3L」施展入樽。（Getty Images）

鞋面採用「Primeknit」面料加上襪套式設計。（楊宇翹攝）

鞋提、後跟亦印上紐約布魯克林區號「11222」字樣。（楊宇翹攝）

「N3XT L3V3L」分別有黑/彩色、黑色、白色及紅色四款，外側TPU穩定及LIGHTSTRIKE中底位置亦附有不同配色，同時鞋提、後跟亦印上紐約布魯克林區號「11222」字樣。

（楊宇翹攝）

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