【NBA】公鹿半場Show歌手被木狼嘲笑　反擊詛咒：「30年無冠」

公鹿周日（24日）於主場大勝木狼，比賽卻因半場表演成為了焦點。 最近因詐騙案官非纏身的美國Rapper Ja Rule，因音響問題延遲表演，「字母哥」艾迪杜高普半場休息完結前出來熱身，Ja Rule仍在表演，受到不少人批評。 木狼趁機「抽水」，換來Ja Rule「30年無冠軍」的詛咒。

據《ESPN》報道，有影片拍到Ja Rule在開始表演前已發現有音響問題，曾問工作人員：「準備好了嗎？」再說「看來還未呢」，良久過後音樂才響起，表演才正式開始。又有人影到艾迪杜高普已在熱身，射波時Ja Rule仍未結束表演，當時離下半場開波指剩約3分半鐘，球迷認為他應該早點完結表演，好讓球員早點可以作準備及集中比賽。Ja Rule在社交網回應批評，指「音樂未在預定時間響起」，但「自己完全控制場面」。

There’s a good 3.5 minutes left of halftime, Ja Rule is mid-song and Giannis is already out shooting. pic.twitter.com/sPoyVnpI7x — Malika Andrews (@malika_andrews) 2019年2月24日

Ja Rule的半場表演惹來多方批評。（網上圖片）

木狼為NBA 12隊未贏過總冠軍的其中一隊。（Getty Images）

木狼用詐騙官非「抽水」

木狼在官方twitter，上載Ja Rule1在半場表演的照片，並留下說明「我們被騙了」，以因為Ja Rule有份投資的Fyre Festival諷刺他。於2017年舉辦的Fyre Festival，因為問題多多最後失敗告終，更令Ja Rule及其合夥人被控詐騙，面臨1億美元的訴訟。Ja Rule曾於自己twitter澄清舉辦音樂節並非想欺騙公眾，又指舉辦失敗「並非自己的錯」。

Ja Rule詛咒木狼失去大將唐斯。（Getty Images）

眼見木狼「抽水」，42歲的Ja Rule即時「火滾」，在twitter回應道：「你們（木狼）這樣跟上帝說話，已經為自己帶來厄運！你們已受詛咒！你們未來30年都不會贏到什麼總冠軍，唐斯將會離開！你們道歉的話，我就會免除厄運！」更附上了「死亡之吻」。