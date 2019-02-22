【NBA】占士啟動「季後賽模式」　領湖人落後19分下反勝火箭

NBA常規賽進入最後三分一路程，「大帝」勒邦占士坐鎮的湖人，漸漸感受到季後賽的壓力。占士早前指他需要啟動「季後賽模式」，為湖人打入季後賽而努力。 湖人在本港時間今日（22日）主場迎戰火箭，即使球隊一度最多落後19分，但在占士的「季後賽模式」帶動下，在下半場演絕地反擊，結果以5分之差反勝火箭。

火箭與湖人上演全明星周末後的首戰，火箭內線的主力卡比拿（Clint Capela）復出，陣容漸現完整的火箭造訪洛杉磯。客軍火箭在首節領先湖人10分，主隊在上半場末段收窄分差，僅以6分落後。

占士與夏登二人分別取得球隊的最高得分，今仗在場上亦有鬥法。（美聯社）

火箭甫第三節初段打出一段19：6的攻勢，一度擴大領先優勢至全場最多的19分，湖人在第三節中後段急起直追，但仍然落後7分，並在第四節初段乘勢扳平，結果湖人在末段以111：106，5分之差反勝火箭，取得今季第29場勝仗，暫列西岸的第10位；火箭則以33勝25負，暫排西岸第5位。

夏登在明星賽周末後，同樣取得30分，連續32場取得30分或以上。（美聯社）

今日NBA其餘賽果（按圖放大）

01攝影團隊的香港馬拉松靚相已陸續上載 打開01 app港馬專頁 輸入號碼布搵靚相

火箭得分主力夏登今仗取得30分，亦是他連續第32場常規賽單場拿下超過30分或以上，加上基斯保羅交出「準三雙」的23分﹑10個籃板及9個助攻，但仍無法抵禦湖人下半場的「反擊戰」。湖人正選5人皆取得雙位數得分，其中占士及恩格林（Brandon Ingram）一同取得「雙雙」，分別貢獻29分及11個籃板及27分與13個籃板，帶動球隊在主場反勝。

恩格林今仗同樣拿下「雙雙」，與占士合力反勝火箭。（路透社）

勒邦占士早前表示需要提早啟動「季後賽模式」，在今仗同樣拿下「雙雙」的數據。（美聯社）

常規賽慢慢進入最後直路，暫時湖人僅以29勝29負，暫列西岸第10位，與第8位的快艇亦有數場距離。眼見球隊的季後賽形勢不太樂觀，勒邦占士在早前透露，今季需要提早啟動「季後賽模式」，正如今仗在第四節，占士一人殺入禁區，在艾歷哥頓（Eric Gordon）面前單手入樽，盡現反勝的決心。不過，一旦占士需要在餘下24場亦傾盡全力的話，或許體能是對34歲的占士的一大問題。