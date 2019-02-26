【NBA】占士再創紀錄　成首人同時躋身聯盟得分及助攻Top 10

「大帝」勒邦占士在今日（26日）再破一項紀錄，占士成為首人在得分及助攻同時打入史上頭十名，而他在今仗亦交出「大三元」，使他成為聯盟史上單場「三雙」第5多的球員。 雖然勒邦占士在今仗屢創紀錄，但仍未能領軍作客擊敗灰熊，錄得兩連敗。

湖人今仗作客鬥灰熊，勒邦占士領軍交出「三雙」，貢獻24分﹑12個籃板及11個助攻，加上古斯馬（Kyle Kuzma）及恩格林（Brandon Ingram）分別攻入22分及32分，三人成為球隊主要的進攻火力來源。不過，湖人今仗板凳球員合共僅得7分，包括朗度的6射1中，使球隊埋下落敗的伏線。

結果，湖人以105：110不敵灰熊，以29勝31負微跌一位至西岸第11位；灰熊則取得今季第24場勝仗，暫列西岸「尾二」。

雖然今仗占士取得「三雙」，但未能領軍贏波而回。（美聯社）

朗度在內的一眾湖人後備球員在今仗啞火，6人僅為球隊交出7分的替補得分。（美聯社）

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勒邦占士今仗雖然未能領軍報捷，但他在今仗創下聯盟的新紀錄。占士在NBA史上得分榜暫列第5位，亦是現役得分最高的球員。占士同在今仗交出11個助攻，使他超越名宿米拿（Andre Miller），升上聯盟史上助攻榜的第10位，亦是NBA史上首位球員在得分及助攻亦打入史上前十。

占士在今仗交出今季第6次的「大三元」，使他多年來累積第79次「三雙」，超越名宿張伯倫，成為史上第5人。

古斯馬攻入22分，加上恩格林及占士成為今仗球隊的取分主要來源。（美聯社）

占士在史上得分及助攻數字亦打入前十，成為史上首人。（美聯社）

不過，占士今仗的防守亦惹來不少批評，他今仗在禁區內的防守不太積極，間接使對方搶得進攻籃板得分。在第四節約剩2分40秒時，湖人佈防時，占士在禁區內，但對手的卡博奴（Bruno Caboclo）則在三分線外無人看管，「Open Look」起手三分得手，拉開比分。

lebron james "playoff mode activated" defense pic.twitter.com/Jh6fTNN80J — nbaayy (@nbaayy) February 26, 2019

I just wanna know what LeBron James was thinking on defense during this Lakers / Grizzlies game 👀 pic.twitter.com/6gadl2AWrx — kingtisemedia (@kingtisemedia) February 26, 2019

湖人在最後約20秒落後灰熊4分，占士引球推進，希望盡早取分收復失地，但可惜當他殺入禁區時，卻撞跌對方中鋒諾亞（Joakim Noah）進攻犯規，變相令對手拉開比分奠勝。