【籃球娛樂】踏上NBA名人賽籃球好手（上）　黑豹堂弟是隱藏高手

之前有數過香港、台灣等擅長籃球的亞洲明星，至於歐美的明星、名人們一樣都有隱藏高手或愛好者。名字與籃球傳奇球員米高佐敦（Michael Jordan）非常相似的演員米高B佐敦（Michael B.Jordan），為高中校隊成員之一，更有參加荷里活名人聯賽E League，實力可見一斑。至於曾經在在電影《白宮末日》出演總統一角以及在《蜘蛛俠驚奇再起2：電光之戰》中飾演反派「電光人」的Jamie Foxx同樣在高中時便是校隊成員，現在不時舉辦慈善籃球賽！

米高B佐敦（《黑豹》、《神奇4俠》電視劇）

《黑豹》電影上映時大受歡迎，除了主角之外，飾演反派堂弟的Michael.B.Jordan（右）同時人氣急升，一身肌肉的他原來都練就一身籃球技術。（網上圖片）

光看名字就不禁聯想起米高佐敦，其實二人沒有任何關係，取名為米高是因為米高B佐敦均愛籃球。他從小受父母薰陶，對籃球甚感興趣，在就讀Newark Arts High School時為校隊一員，加入娛樂圈後更抽空參加荷里活名人聯賽E League。與籃球密不可分的他曾經接拍2K16與高比拜仁的廣告，於2K17內飾演Justice Young在職業生涯模式內指導玩家。練就一身籃球技術的他獲邀參加過NBA All Star名人賽，令他人氣更高！

米高B佐敦的騰空力驚人。（Getty Images）

米高B佐敦在去屆NBA ALL STAR名人賽與傳奇球星Jason Williams同場較量。（Getty Images）

求學時期的米高B佐敦（右圖後）。（網上圖片）

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Jamie Foxx（《白宮末日》、《蜘蛛俠驚奇再起2：電光之戰》）

Jamie Foxx出戰2002年的NBA ALL STAR名人賽。（Getty Images）

作為多次參加NBA All Star名人賽的Jamie Foxx，自5歲開始學習鋼琴，不過他動靜皆宜，運動與音樂一樣了得。富有運動天份的他於Terrell High School時效力籃球、美式足球、棒球、田徑校隊，曾經以加入達拉斯牛仔（美式足球隊）為目標。不過Jamie Foxx未有以運動為職業，於1986年高中畢業後，接受亞萊恩國際大學獎學金修讀音樂及表演藝術創作。雖然選擇了演藝事業，但是Jamie Foxx沒有放棄過他的運動魂，活囉於NBA ALL STAR名人賽，甚至舉行慈善籃球賽，藉運動回饋社會。

中學時代的Jamie Foxx已經球隊主力一員。（網上圖片）

Drew Scott（地獄廚房、Property Brothers主持）

Drew Scott去年應邀出席名人賽，回到他熟悉的籃球場內。（Getty Images）

全名Andrew Scott與其孖生兄弟Johnathan分別是地產中介及裝修達人，他們主持的Property Brothers真人騷為不同人士購買及打造安樂窩。口才甚佳及專業的Drew成為不同節目主持或客席嘉賓，在日常「官仔骨骨」的打扮之下，其實藏著一顆好動的心。從小沉迷在籃球，中學、大學都是校隊主力，Drew Scott曾經在訪問中提過自己曾每天訓練5小時，垂直彈跳達43吋，可惜他在大學第一季時因傷未有上陣過，後來更因一連串傷患放棄追逐職籃夢。他隨後開始投入地產工作，但未忘籃球，曾出戰Josh Hutcherson’s Nike 3on3賽事、NBA ALL STAR名人賽。

14歲時的Drew Scott，手長腳長的他果然適合打籃球。（Drew Scott instagram）

Kevin Hart（搞乜鬼奪命雜作4、逃出魔幻紀：叢林挑機）

Kevin Hart打籃球（前）甚有功架。（Getty Images）

喜劇演員Kevin Hart為圈中的籃球能手之一，曾經在2016年的NBA明星賽中與勇士球員格林（Draymond Green）進行三分球比拼，風頭一時無兩。在求學時期已經接觸籃球的Kevin Hart曾經為了參加高中校隊選拔，特地騙過母親在早上4時出發參加麟選，結果他順利加入校隊4年。Kevin Hart更屢次被邀請參加NBA ALL STAR名人賽，更曾為名人隊教練呢！

中學時期為校隊一員的Kevin Hart（中）。（網上圖片）