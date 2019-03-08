【NBA】湖人難進季後賽　勒邦占士季尾減少上陣時間

湖人經歷4連敗後，基本上緣盡季後賽，教練禾頓表示會好好控制勒邦占士的上陣時間。有美國傳媒稱，34歲的勒邦占士季尾將不會「背靠背」比賽，每場比賽的上陣時間亦不會超過32分鐘。

在美國時間周三對金塊的比賽，湖人以99：115落敗，錄得4連敗，勒邦占士（LeBron James）僅上陣31分鐘，比他今季的平均上陣時間少5分鐘。湖人近10場比賽輸了8場，在西岸落後第8位的快艇6.5場，可說緣盡季後賽。湖人教練禾頓（Luke Walton）昨日表示，季尾會控制占士的上陣時間，他說：「我將會控制住占士的比賽負荷。」

占士上場對金塊僅上陣31分鐘，相信湖人已經有意減少其上陣時間。（Getty Images/資料圖片）

禾頓續說：「我們不但想球隊在季尾打出最好的狀態，還希望他（勒邦占士）能夠依然充滿力量。這是我們的目標。我們的旅程並非只得一年，而是要延續下去，一季比一季打得更好。」

其實占士今季平均上陣35.6分鐘，追平他16年職業生涯中的最低紀錄。儘管湖人刻意保護占士，但他在聖誕節都輕微觸傷鼠蹊，要休戰18場。在季尾，相信占士的上陣時間還會減少。

占士今季平均上陣35.6分鐘，追平他16年職業生涯中的最低紀錄。（Getty Images/資料圖片）

美國傳媒收到消息，占士已經跟湖人達成協議，他之後每場比賽的上陣時間都不會超過32分鐘，但這個只是建議時間，而非硬性不能超過的限制。湖人今季尚餘3次「背靠背」賽程，有報道稱占士不會在「背靠背」上陣，亦有的表示，占士是否「背靠背」上陣會在於訓練員到時的決定。

占士今季上陣47場，場均攻入27.1分，取得8.6籃板，交出8次助攻，以及1.4次偷波。