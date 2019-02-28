【NBA】湖人挫塘鵝保季後賽希望　戴維斯落場21分鐘入22分

安東尼戴維斯（AD）早前向塘鵝要求轉會，更指明目的地首選湖人，但最終沒有成事，AD留隊並會在餘下賽季上陣。 周四NBA常規賽矚目一戰，AD與塘鵝作客湖人，湖人以125：119力克客隊。 「一眉道人」為塘鵝先開紀錄，但有趣的事情發生了，亦看得出湖人上下都十分希望AD來投。

今仗為AD要求轉會事件後，塘鵝第2度對湖人，但今次令人注目的是，AD亦會落場。賽前塘鵝早就明言會限制其上陣時間到不多於25分鐘，第4節必須休息。

湖人球迷在一眉道人入場時，送上熱烈的掌聲及歡呼聲。戴維斯未有令現場球迷失望，上陣21分鐘就以14射10中的高效轟入22分，並摘下8個籃板球。有趣的是今戰第一個入球來自AD的跳投，史達普斯中心的操作員看來十分希望戴維斯加盟，將本應為塘鵝的兩分給了湖人，不久後才發現並更正，被現場球迷拍到。

戴維斯今仗貢獻22分。（美聯社）

球迷指影到戴維斯為塘鵝得分，分數板卻顯示成湖人得分。（網上圖片）

雖然戴維斯與蘭度共為塘鵝攻入57分，湖人今仗正選5人得分全達雙位數字，當中占士交出33分、10次助攻的雙雙成績，最後以6分之差擊敗塘鵝，以30勝31負於西岸排第10，保住爭入季後賽的機會。

勒邦占士攻入33分鐘，為湖人保住季後賽希望。（路透社）

占士與戴維斯賽後擁抱。（路透社）

AD：「關鍵時刻不上陣令人難受」

戴維斯第4節全程坐冷板，賽後表示無灰。6次打入明星賽的他說：「要坐冷板確令人難受，尤其是今仗這種關鍵時間。不過，我的隊友都力戰到底了。他們在艱難的情況下繼續得分。」

AD突然間被限制上陣時間，未知是否跟想離隊有關，但他本人不太在意：「我精神很好，落到場就盡力打波，沒有任何人可以搶走我的快樂。」