【籃鞋癡】兩鞋款混合概念　Pro BOUNCE Madness美學上的延伸

「11222」，看到這個紐約布魯克林區郵遞編號，大概也可想像adidas旗下的「Brooklyn Creator Farm」又有新搞作。 藉去年推出以實戰性為主的「Pro BOUNCE」，品牌今年宣布 「Pro BOUNCE Madness 2019」的誕生。 惟與其說品牌續於實戰性方向鑽研，是次Pro BOUNCE Madness 2019系列更為以潮流美學結合機動性的籃球鞋款。

去年9月adidas推出的PRO BOUNCE全腳掌BOUNCE中底鞋款，其實戰力受到不少籃球迷推崇。惟「Brooklyn Creator Farm」孕育出的「BOUNCE成員」，Pro BOUNCE Madness的特點更為在美學上延伸。

「Pro BOUNCE Madness 2019 」系列更為以潮流美學結合機動性的籃球鞋款。（楊宇翹攝）

Pro BOUNCE Madness的造型混合了「N3XT L3V3L」及「Marquee BOOST」的概念。鞋舌印着布魯克林區的郵遞編號「11222」字樣，外底的潑墨效果加上中底側的TPU穩定片同樣顯然易見，縱使避震材料採用BOUNCE科技，N3XT L3V3L的味道亦陣陣散出。

Pro BOUNCE Madness是以美國紐約布魯克林區的街頭潮流美學為藍本的球鞋。（楊宇翹攝）

Pro BOUNCE Madness帶來4款黑、白色的籃球鞋。（楊宇翹攝）

然而說到「Marquee BOOST」的類似概念，Pro BOUNCE Madness亦有填充厚實的腳踝包去提升踝部包覆，為球員帶來更強的貼腳感的同時也能提供變向的靈活度。Pro BOUNCE Madness帶來四款黑、白色Pro BOUNCE Madness籃球鞋、背心和運動短褲，結集潮流美學和機動性能於一身。

鞋舌位置特意印有代表著布魯克林區的郵遞編號「11222」字樣。（楊宇翹攝）

推出4個黑、白色配款，而當中2款為低筒的「Pro BOUNCE Madness Low」。（楊宇翹攝）

Pro BOUNCE Madness推出4個黑、白色配款，而當中2款為低筒的「Pro BOUNCE Madness Low」。外界有人揣測是次推出的鞋款或是為美國大學聯盟的「3月瘋」（NCAA March Madness）所作的團體鞋，但至今仍未有任何官方認證。事實相比Pro Bounce，Pro BOUNCE Madness的外觀注重比實戰穩定更強，但其人字纹底及Bounce緩震力和TPU的抗扭力亦適合訓練強度使用。

Pro BOUNCE Madness Low鞋筒短約1.5厘米。（楊宇翹攝）

（楊宇翹攝）

人字纹底及Bounce緩震力和TPU的抗扭力亦適合訓練強度使用。（楊宇翹攝）