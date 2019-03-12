【籃鞋癡】兩鞋款混合概念　Pro BOUNCE Madness美學上的延伸

Jumper
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「11222」，看到這個紐約布魯克林區郵遞編號，大概也可想像adidas旗下的「Brooklyn Creator Farm」又有新搞作。

藉去年推出以實戰性為主的「Pro BOUNCE」，品牌今年宣布 「Pro BOUNCE Madness 2019」的誕生。

惟與其說品牌續於實戰性方向鑽研，是次Pro BOUNCE Madness 2019系列更為以潮流美學結合機動性的籃球鞋款。

去年9月adidas推出的PRO BOUNCE全腳掌BOUNCE中底鞋款，其實戰力受到不少籃球迷推崇。惟「Brooklyn Creator Farm」孕育出的「BOUNCE成員」，Pro BOUNCE Madness的特點更為在美學上延伸。

「Pro BOUNCE Madness 2019 」系列更為以潮流美學結合機動性的籃球鞋款。（楊宇翹攝）

Pro BOUNCE Madness的造型混合了「N3XT L3V3L」及「Marquee BOOST」的概念。鞋舌印着布魯克林區的郵遞編號「11222」字樣，外底的潑墨效果加上中底側的TPU穩定片同樣顯然易見，縱使避震材料採用BOUNCE科技，N3XT L3V3L的味道亦陣陣散出。

Pro BOUNCE Madness是以美國紐約布魯克林區的街頭潮流美學為藍本的球鞋。（楊宇翹攝）

Pro BOUNCE Madness帶來4款黑、白色的籃球鞋。（楊宇翹攝）

然而說到「Marquee BOOST」的類似概念，Pro BOUNCE Madness亦有填充厚實的腳踝包去提升踝部包覆，為球員帶來更強的貼腳感的同時也能提供變向的靈活度。Pro BOUNCE Madness帶來四款黑、白色Pro BOUNCE Madness籃球鞋、背心和運動短褲，結集潮流美學和機動性能於一身。

鞋舌位置特意印有代表著布魯克林區的郵遞編號「11222」字樣。（楊宇翹攝）

推出4個黑、白色配款，而當中2款為低筒的「Pro BOUNCE Madness Low」。（楊宇翹攝）

Pro BOUNCE Madness推出4個黑、白色配款，而當中2款為低筒的「Pro BOUNCE Madness Low」。外界有人揣測是次推出的鞋款或是為美國大學聯盟的「3月瘋」（NCAA March Madness）所作的團體鞋，但至今仍未有任何官方認證。事實相比Pro Bounce，Pro BOUNCE Madness的外觀注重比實戰穩定更強，但其人字纹底及Bounce緩震力和TPU的抗扭力亦適合訓練強度使用。

Pro BOUNCE Madness Low鞋筒短約1.5厘米。（楊宇翹攝）

（楊宇翹攝）

人字纹底及Bounce緩震力和TPU的抗扭力亦適合訓練強度使用。（楊宇翹攝）

外側位置備有TPU穩定結構方便球員橫向移動。（楊宇翹攝）

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