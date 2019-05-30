【NBA】戰神艾佛遜經典一幕　永恆「AI over Lue」懾服球迷心

不知道有多少人記得這一幕，又或者有很多年輕球迷根本不知道這一幕。但對我來說，這一幕很有感觸。一眨眼，18年過去了。 我覺得NBA每一年都有一支Team of the year，不一定是拿冠軍的球隊，不一定是常規賽最多勝的球隊，而是那一年最讓人印象深刻的球隊，在我心中，2000－01球季就是76人。 文： 小鐵／運動視界

這一季的76人，看起來真不像是強隊，全隊就艾佛遜（Allen Iverson）一個人有火力，AI那一年總共替76人拿下2207分，第二高已是McKie的878分，火力嚴重分配不均。而76人就像是NCAA那種一枝獨秀的球隊一樣，全隊都在防守，都在做苦工，然後把搶來的每一球都送給AI，就讓他一直投一直投一直投。連NCAA都不見得能靠一個人的力量打出佳績，但這一年的76人開季就來個10連勝，最後成為東岸龍頭。

那一個身材就算在台灣街頭都不算特別突出的AI，每晚都成為對抗歌利亞的大衛。即便如此，季後賽完全是另一個世界。當時是個西強東弱的時代，2001年季後賽，湖人摧枯拉朽在西岸打了個11連勝，從拓荒者到帝王到馬刺，沒有一隊拿湖人有辦法。他們碰上從東岸還血戰19場才晉級的76人，賽前沒有人看好76人，甚至賭湖人獲勝場次，都比賭湖人76人誰會奪冠，來得熱門。

那一個身材就算在台灣街頭都不算特別突出的AI，每晚都成為對抗歌利亞的大衛。（GettyImages）

▼那些年的艾佛遜（按圖放大）▼

+ 8 + 7 + 6

Shaquille O'Neal和Phil Jackson雖然看起來都像是會談笑風生的那種人，但他們不會隨便掉以輕心，面對76人，還是正視全隊前兩號控衛絕對會被AI打死的事實，給了年輕但速度飛快的Tyronn Lue一個任務：「Be the shadow of AI」。我記得，Lue就這樣綁起辮子頭，在練球時還煞有其事戴上袖套，弄得好像打扮也要學AI一樣，甚至還有媒體煞有其事的替他取了一個「Answering Machine（AI的外號叫做The Answer）」的外號，當時我是覺得太荒唐了，有一種打腫臉充胖子的感覺。但是現在覺得，美國打造運動環境真的有一套，沒有這些話題，誰還會對這個無名小卒有印象？

老實說，痛恨湖人如我，當時的反骨也在西岸季後賽一點一點被消耗，總決賽嘴巴上說無限期支持76人，仍是不期不待不想受傷害。結果總決賽首戰，這個獨一無二的「戰神」，就這樣重重賞了歌利亞一巴掌。這一巴掌，我相信湖迷、反湖迷、AI迷到現在永遠也忘不了。

Lue（右）就這樣綁起辮子頭，在練球時還煞有其事戴上袖套，弄得好像打扮也要學AI一樣。（GettyImages）

NBA總決賽2019 速龍對勇士直播賽程（按圖放大）

+ 3 + 2

48分，帶領76人107：101送給湖人當年季後賽唯一一敗，在AI之後，14年來沒有人在總決賽再拿到這麼高分，總決賽再也沒有過那麼精彩的一場冷門。而加時這個play，AI在Lue幾乎貼身的防守下還是投進這一球，然後跨過倒在地上的Lue，彷彿就是在說：「不管你裝的多像我，你還是永遠比不上我。」

說實話，這一場比賽，沒有改變系列賽湖人戰力遠優於76人的事實，後面4場湖人還是順利獲勝，場數4：1，也不會讓人認為是激烈纏鬥的比數。但是從AI這一場驚人的表現之後，沒有人敢說這個可能是場上最瘦小的球員，會有甚麼做不到的事。在場上，他看起來遠比高13吋、重140磅的Shaq還要巨大。

際遇是很有趣的，當時不可一世的AI，生涯的尾聲讓人不勝唏噓，而當年如落水狗的Lue，現在正跟著騎士的教練團挑戰今年（編按：當時為2018年，現已離開騎士）的總冠軍。然而，這兩個也許生涯成就天差地遠的人，卻在這一年的這一個禮拜內，共享生命中最經典、也最讓人難忘的畫面。

「AI over Lue」對他們而言，就是足以被寫在「歷史上的今天」，就是他們想要讓美國球迷永遠記得的偉大片段。（Getty Images）

14年後，美國各大運動媒體還是特別Quote出這個事件，從各種不同的懷舊影片、圖片拼圖的美編，都可以了解，「AI over Lue」對他們而言，就是足以被寫在「歷史上的今天」，就是他們想要讓美國球迷永遠記得的偉大片段。湖人拿下了2001年總冠軍，在大半個系列賽都保有優勢，76人的反撲始終未能達到效果，但是談到這一整年最讓人記得的一幕，不會有Shaq，不會有Kobe，不會有捧著冠軍盃露出笑容的任何一個湖人球員。

永遠的戰神，永遠的AI，永遠的「AI over Lue」。

【本文經「運動視界」授權轉載，延伸閱讀：三核心的再次挑戰-- 侯斯頓火箭季後賽分析】