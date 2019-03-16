【HBL】學界精英隊出征台灣　感受高處未算高

一山還有一山高，當學界球員踏上精英賽場上，成為香港學界籃球中最頂級的一群，來到台灣才知道什麼叫「學海無涯」。

每年的3月是台灣學界盛事HBL決賽的季節，學界精英賽8強各派一員出征寶島，除了親身感受小巨蛋決賽的氣氛，也會組成精英隊與台灣不同的高中球員以球會友。一行16人，全都是學界首8隊中最強的球員，第一天的「破冰遊戲」已見真章。

以球會友，學界精英8強球隊各派一人到台灣「取經」。（張倩儀攝）

除了球場上的接觸，香港球員將會與能仁家商球員們一同入住宿舍。（張倩儀攝）

從掌上壓、仰卧起坐到三分球「Battle」，精英隊都略輸同場的能仁家商男女聯隊，即便如此能仁家商球員口中句句都是鼓勵。雙方球員素未謀面，到入球會拍手會尖叫，香港球員們的內斂也被潛移默化，變得多話起來。

球技和體能上，香港球員未必及能仁家商，但學習和力爭上游的心是可見的。（張倩儀攝）

從默不作聲到會為隊友加油和打氣，氣氛是練習的重點。（張倩儀攝）

接下來數天，精英隊每天都會有一課操練，HBL 4強和決賽，以及到街場「踩場」，全天候感受台灣的籃球氣氛。精英隊成員皆是來年仍有機會參與學界賽事的球員，每一次訓練都是感受另一種風格的籃球，從隊友間的交流到對教練的禮貌，甚至是自身對訓練的態度，對香港球員來說都會是刺激和具新鮮感的經歷。

由體能到「三打三」到全場「五打五」的友誼賽，兩邊球員皆盡力迎戰。（張倩儀攝）