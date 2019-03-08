【HBL】看着別人故事的人生　王承文楊育欣難忘皆因黃萬隆

小時候總想着要拯救世界，長大後只希望這世界能因為我而有一點點不一樣。籃球比賽，有球員、教練、球證等不同的角色，大家用不同的方式改變世界，包括在籃底下拿着相機，每一刻都擔心被球員撞死、被球砸到的人。 這一天，兩個大男人背着相機，走到彩虹邨的「打卡聖地」，眼見身邊朝聖的女生和遊客擺好姿勢找好角度，「咔嚓！」他們走着張望着，看到牆上印有「嚴禁玩球」四字，也頓感有趣忍不住舉機留影，「咔嚓！」。

這兩個大男人分別是《WOW Sight》創辦人楊育欣和台灣籃球媒體《籃球研究所》的院長王承文，赴港正是為了親身感受今年Nike全港學界精英籃球賽。從事籃球媒體的工作多年，沒有一點職場疲態，踏足籃球場，談着籃球二人還是一臉享受和熱情。

《WOW Sight》的創辦人之一，楊育欣第二次到港，卻是第一次親第身感受精英賽。（張倩儀攝）

楊育欣和王承文，大概是我最愛遇到的受訪者類型，一個問題就能夠滔滔不絕，絕無冷場。從未看這精英賽的二人，看的一直都是HBL的規模，那是發展31年的成果，而香港卻是剛剛開始。「其實學生籃球，不管是HBL還是精英賽精神都雷同，我比較好奇精英賽的賽前活動、佈置等。」楊育欣笑說，不去比較兩地，畢竟文化和起跑點都各不相同，他們也就最清楚。

兩位台灣的體育記者，不是來比較港台兩地的學界籃球，而是看到從香港有限的資源怎樣發展出獨有的內容，畢竟台灣籃球發展不是這一兩年的事。（張倩儀攝）

他們對球場旁印有「嚴禁玩球」感到好奇。（張倩儀攝）

「其實台灣的運動文化或是觀賞文化其實反而沒有香港好，香港人至少會去看國外的NBA或是足球，但台灣在這一塊是冷靜的。」當大家以為香港的體育甚麼都被台灣比下去，楊育欣笑說其實不是。

「但我想至少HBL是能燃起大家對一件事的熱情，不一定是籃球而是日常生活的一部分，因為HBL很好操作，它賣的是熱血。」HBL，台灣的學界的確是對社會和球壇影響甚大，對他倆也是。

大家用不同的方式改變世界，包括在籃底下拿着相機，每一刻都擔心被球員撞死、被球砸到的人。（張倩儀攝）

「當記者的第一個採訪就是HBL。」楊育欣說。回想當年的日子，他還是能倒背如流，「一開始是寫人物故事寫『雙刀劉』，大家都寫教練只有我寫球員，長官就會問為甚麼寫的跟大家不一樣。」記者沒有一套採訪公式，新入行的他逆「行家」而行其實並無不可，「最深刻是有一次松山連勝被中斷，當時輸了給泰山高中；當所有人都去訪問絕殺的球員，就只有我去找黃萬隆（松山教練）。」

大家都習慣看贏的一方，但球場的每一個人都有獨特的感受，往往不按常理出牌會獲得意想不到的驚喜：「他在我面前哭⋯⋯」鐵血教練的眼淚？身旁的王承文也忍不住打斷：「真的假的？我要錄下來！」「真的啦，哭完以後就說了一句話。」楊育欣續說：「這個時候輸不是決賽輸，那一年松山還是冠軍。」

綠色神盾松山高中去年衛冕，但原來這個冠軍是多麼的不被看好。（張倩儀攝）

提到松山，就連籃球的資深名家王承文也因這綠色神盾而感到難忘，「說到難忘，去年松山的冠軍，是黃萬隆生涯中很值得被拿出來說的一個，因為他的冠軍沒有一個這麼不被看好的，一個『Unluckily Champ』。」

兩位記者的難忘和感受，全都來自於球員、球隊和教練，仿佛每一天都在走進別人的故事，王承文接着說：「去年的陣容傷病很嚴重，對能仁家商輸四十幾分，每一次都輸只有決賽那一次贏，他（黃萬隆）說：『其實他們比我們還想拿到冠軍』這就是黃萬隆。」每一場球賽，結果只是一個契機，重要的是裡面的人和發生的故事。

松山教練黃萬隆一路走來，也是台灣籃球或體育記者們的回憶。（資料圖片）

特立獨行，為球迷帶來更多不同的視覺，兩人一直走着一條創新的路。從HBL出發，楊育欣慢慢去報大專聯賽UBA，王承文一直往「下」走，HBL乙級、JHBL甚至是小學生。「我在台灣基本上連小學生都可以寫。」王承文說。「他們懂得回答嗎？」我好奇，畢竟受訪者的答案有時候主導了文章，「我問一些簡單的，從中可以了解更多他們的想法，跟他們聊未來，哪也太沉重了吧？」每個人都可以是故事，經歷多與少，反而造就了文章的獨特的真情實感。

理性的文字，不過是一篇報導而已。 《籃球研究所》的院長王承文

王承文，台灣HBL的專家，從他眼中看到不少主流以外的故事和球員。（張倩儀攝）

HBL，對台灣記者來說是球季中的大事。（張倩儀攝）

HBL，讓不是球迷的人也進來這才是成功。 《WOW Sight》創辦人

「寫作久了，在乎的是感性的文字而不理性的分析，理性的的閉着眼都可以寫，不過一篇報導而已。」經驗的結論，王承文除了在回答我，也是一位前輩給我上了一課，他續說：「很多時候我寫都有人生的體悟，是情感的抒發。」

看着別人的青春，去豐富自己的人生，用文字去影響更多的人。「HBL一定比不上NBA，但希望打動的不只是學生，而是職場上的人也因為看到這群小朋友而會去努力和保持拼勁，讓不是球迷的人也進來這才是成功。」記者，是一個第三人稱的特殊存在，飾演着一個揚聲器轉播運動員的心聲，用一字一句讓這個世界因為有我們，而有一點點不一樣。