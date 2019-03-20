【NBA】傳湖人欲以快艇教頭代替禾頓　李華士：「哪都不去」

湖人今季得到勒邦占士，但成績平平，打破長達6年的「季後賽荒」希望渺茫。 有傳「紫金軍團」有意易帥，希望得到洛杉磯另一球隊快艇的主帥李華士，代替2016年上任的教頭禾頓。 不過，「湖人有心，李帥無夢」，曾帶塞爾特人奪總冠軍的李華士，表明自己「哪都不去」，除非班主鮑爾默主動「踢走」自己。

湖人現時以31勝40負排西岸第11，與第8位的快艇之間有足足10.5場勝差，只剩11場比賽，要入季後賽幾近無望。得到當代球星勒邦占士，仍是無法打破長年缺席季後賽的魔咒，有傳紫金軍團主席「魔術手」莊遜已對禾頓失去耐性，與他為好友的李華士成為新帥頂頭大熱。

李華士澄清無意轉會。（Getty Images）

快艇今季入季後賽機會高唱入雲。（美聯社）

不過，李華士近日表明：「我有自己的工作，湖人亦有教練。我哪裏都不會去，我可以這樣直接地告訴你們，直到鮑爾默叫我『Get out』前，我都會留在快艇。我本身就計劃長年留在快艇。」

李華士又透露自己早在去年夏天，已與鮑爾默有共識，勢必續長約。57歲的李華士又指，自己現時合約有條款，可於今夏選擇跳出合約，但已同意放棄這個選擇，去商討續一份更長的合約。

湖人開季表現不錯，但未能捱到最後，再次失落季後賽。（路透社）

「讓快艇得到認同」

李華士指明自己與莊遜是好朋友，但僅限於此，而且自己一直都與班主商量如何應對這種謠言，只不過是選出保持沉默，因為「自己的工作尚未完成」。2008年帶領塞爾特人奪標的李華士又指：「我（2013年）加盟快艇有很多原因，其中一個當然是奪得總冠軍，另一個就是讓快艇贏得球迷認同，讓他們想到洛杉磯來看我們比賽。」

占士加盟湖人未能即時改善球隊戰績。（路透社）

外界對快艇今季的表現沒多大期望，季中又將陣中頭號得分手杜比亞斯夏里士交易到76人，但進入快艇生涯第6季的李華士，仍能帶領球隊緊守西岸第8，最近更是8戰7勝。