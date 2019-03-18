【NBA】占士最後1分鐘兩度被封阻告負　快艇挫籃網鞏固季後賽席位

「洛杉磯雙雄」在今日（18日）分途出擊，亦有最後一擊的機會，可惜命途各異。勞奧威廉士為快艇處理最後一擊，一記遠程三分得手，3分擊敗籃網；勒邦占士希望強行殺入籃底上籃，可惜被紐約人的希臣亞封阻，結果1分不敵對手。

快艇在今仗主場戰籃網，快艇在上半場5分領先網隊。兩軍在第三節多次交換領先優勢，並以87：87打成平手，進入最後一節。快艇在第四節較為佔優，一度拉開12分優勢，並在最後1分鐘領先10分。不過，主隊在關鍵時刻多次失誤，哈勞（Montrezl Harrell）兩罰全失，加上5秒違例，多次將控球權交予籃網，亦把握多次機會，在完場前5.3秒被籃網追成116：116平手。

勞奧威廉士射入壓哨三分球後，一眾快艇球員與他相擁慶祝。（路透社）

快艇在最後一擊開出界外球後，加連拿利（Danilo Gallinari）橫傳予勞奧威廉士（Lou Williams），他以單檔稍稍擺脫甸維迪（Spencer Dinwiddie）的嚴防後，起手三分遠程跳投得手，在完場前以119：116絕殺籃網。勞奧威廉士射入致勝三分球後，全場球迷及球員為之若狂，與他一同慶祝。快艇再取一場勝仗，暫以41勝30負列西岸第8位；籃網則以36勝36負在東岸排第7位。

籃網在最後1分鐘連追10分，但卻被對手的絕殺三分球擊敗，一眾籃網球員亦大感無奈。（路透社）

另一支洛杉磯球隊，湖人造訪紐約，與該支今季聯盟暫時戰績最差的球隊交手。湖人在首節一度落後11分，但他們在第二節收復失地，並領先紐約人3分進入下半場。湖人在第四節中段發力，勒邦占士攻入7分，助球隊在餘下3分45秒時領先11分。

勒邦占士今仗雖然攻入全場最高的33分，可惜在末段4次失機，未能助球隊贏波。（路透社）

紐約人其後收窄分差至5分，但占士在約最後1分半，占士先被迪安帝佐敦封阻一次，加上兩次試射未能命中，使紐約人在湖人最後一擊前領先1分。

湖人的最後一擊當然由占士處理，占士在希臣亞（Mario Hezonja）的看管下，希望強行殺入籃底上籃，但可惜被該名紐約人球員看穿，跳起封阻占士的起手，「大帝」在最後1分鐘連續兩度被對手封阻。紐約人結果以124：123險勝湖人，取得今季第14場勝仗，繼續在東岸「包尾」。

LeBron James with the game on the line in 2019 is much different than previous years... pic.twitter.com/Xew35CZJtL — James Rapien (@JamesRapien) March 17, 2019

占士處理最後一擊被希臣亞封阻，結果球隊以1分僅敗。（路透社）

湖人再錄得一場敗仗後，與季後賽席位愈走愈遠，湖人以31勝39負暫列西岸第11位，在僅餘12場常規賽下，與第8位的快艇相差10場勝仗，相信打入季後賽的機會十分渺茫。