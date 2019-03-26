【高級組銀牌】福建小將處子戰憾負滿貫　梁嘉顯：讓我更看到不足

自去年8月初甲一總決賽完結後休季至今，球迷期待已久的男子高級組銀牌賽終於在周二（26日）晚上於灣仔修頓室內場開鑼，其中大換血的標準福建為球迷關注隊伍之一。 福建引入蘇伊俊、蔡龍德、陳耀祖、羅文光等前飛鷹球員，加上鄭錦興回巢，憑他們的經驗補強戰力之餘，「以老帶新」與小將梁嘉顯並肩作戰。在一眾大師兄帶領下，梁嘉顯有發揮機會，貢獻2記三分球並突破上籃得手。雖然福建最後以73：85負於滿貫，跌入下周二（2日）與不敵南青的飛鷹爭取從負方復活的資格，但這一仗卻讓嘉顯成長不少。

從前就讀拔萃男書院時，踏入修頓場地對梁嘉顯而言是常有之事，中學畢業後升讀香港中文大學出戰大專盃之餘，今年的他亦是甲一「新鮮人」。

換個身份在修頓場內作賽，強度及激烈程度有別以往學界或大專賽事，為嘉顯帶來不同的感覺及體悟。與鄭錦興、陳耀祖、蔡龍德等球壇老大哥們並肩作戰；與歐陽維江、張偉康，甚至強援洋將費格遜在場內交手，甲一組別的戰場為嘉顯帶來新衝擊，但是一旦走進這球場絕不能怯。

新加入福建的年輕小將梁嘉顯（後）不畏強敵，敢於從防守中命中三分球。（任祉羲攝）

就讀中大的梁嘉顯（左）與理大的林俊光（右）從大專賽場鬥到銀牌賽。（任祉羲攝）

正選上陣的嘉顯甫開局有點「手緊」，接應陳耀祖傳球時縱有起手機會可惜未能中鵠，不過嘉顯轉在防守端落力，對位防守與他從大專鬥到銀牌賽的林俊光，力阻對方突破防線攻入內線得分。

至於球隊的得分責任則落在林羽與鄭錦興身上，由陳耀祖控球推進節奏，鄭錦興憑他的速度剷籃得手，林羽首節在三分線建功，合力為球隊以17：24穩住局勢。

與一眾老大哥合作時，梁嘉顯感謝隊友們的信任及鼓勵，令他敢於起手。（任祉羲攝）

在慢慢適應了高強度的比賽節奏過後，嘉顯開始找回手感，在第2節開段接應隊友傳球在三分線得分，攻入他在甲一生涯的第一球。

隨後他開始打起信心，在對方球員防守下仍能在45度角位再次射入三分球，為球隊追至23：28。

雖然初來報到，但是嘉顯與前輩們已培養起默契，尤其是他接應鄭錦興傳球再立即傳予在外圍的謝文俊從外線得手追至28：34，展現出他們彼此間的默契。可惜滿貫還是技勝一籌，射手張偉康今場尤其手感炙熱，在上半場已助球隊以45：32領先福建。

陳耀祖（右）把握機會指導梁嘉顯（左）。（任祉羲攝）

半場易邊後，福建開始打回水準表現，在蔡龍德兩次命中中距離射球，加上司徒偉傑射入罰球，以及洋將懷斯從後追上接應司徒偉傑傳球上籃得分，合力為球隊從曾經落後39：53，一口氣追至54：58的4分之差。

不過滿貫的張偉康手風甚順，他在下半場射入3記三分球，連同上半場全場合共射入5球三分球、貢獻25分，助滿貫最後以85：73力挫福建，將於4月4日大戰南青或永倫一仗的勝方。

經過首場本地最高級別比賽洗禮後，梁嘉顯直言球賽的對抗強度讓他更加看到自己的不足，希望能夠盡快適應。（任祉羲攝）

對於自己首場在本地最高級組別比賽的表現，嘉顯在賽後笑言與預期有所出入：「球賽的對抗性實在比大專或是學界的要求更高，尤其是在籃底兜回三分線射球時要用更多力量才能擺脫防守者，真的要需要多點時間適應比賽強度。」

與一班球壇經驗豐富的大哥合作，嘉顯作為福建最年輕球員肯定有壓力，但他相當感謝隊友們無私給予鼓勵：「自己在外圍起手射球時曾擔心過會失手，不過隊友們都很願意分出球權讓我起手，而且不斷鼓勵我要嘗試進攻，真的很感謝他們，希望未來自己再加強改善自己球賽的把握力及適應賽事強度。」

今季重返福建的鄭錦興表現亮眼，讓球迷看到他擅長的突破快攻，今場他攻入全隊最高17分，惜未能拿下勝仗。（任祉羲攝）

內外兼備的歐陽維江（左）除了能夠入楔得手外，今場他亦有從三分線建功，個人攻入19分的他，與張偉康合共轟入44分，為贏波功臣之一。（任祉羲攝）

滿貫射手張偉康（右）一如以往表現穩定，今場他貢獻25分，當中包括5記三分球。（任祉羲攝）

高級組銀牌：滿貫 對 標準福建（按圖放大）

+ 17 + 16 + 15

何倚富（左）在陣中經驗較豐富，除了得分之外，他亦肩負起串連球隊的角色。（任祉羲攝）

至於頭場方面，同樣以年青球員為骨幹的兩支隊伍南青大鬥崇德飛鷹。南青在何倚富、潘文豪及蘇思樂等年資較長的球員帶領下，與年輕後輩楊嘉駿、葉耀邦合作無間。何倚富與潘文豪兩位射手從三分線得手，為球隊在上半場拉開分差，加上葉耀邦及Marlowe鎮守內線並多次為何倚富製造空間切入機會，合力助南青以47：31在上半場拋離對手。

南青的Marlowe(中）突破上籃。（任祉羲攝）

潘文豪（右）今場表現亮眼，貢獻13分之餘，亦在防守端建功，令飛鷹難以突破防線。（任祉羲攝）

半場易邊後，兩隊的把握力下降，戰況膠着，即使雙方有切入上籃及射球機會，可惜均失手而回，尤其飛鷹單節僅僅攻入7分，為他們在第4節縮窄分差添上難度。

兩隊鬥到末節，飛鷹的奧斯汀（Bryant Austin）及麥嘉榮始打回水準，頻頻切入上籃得手力追至46：63。面對重拾水準的飛鷹，南青的潘正熙及何倚揚把握「wide open」機會命中三分球，進一步將比數擴大至69：49。

南青最後在蘇恩樂及潘文豪雙雙攻入全隊最高13分，加上何倚富貢獻11下，助球隊以79：57大勝飛鷹順利晉級，飛鷹則跌入負方賽作賽，爭取復活機會。

潘文豪（左）力阻飛鷹切入上籃。（任祉羲攝）

高級組男子銀牌：南青 對 飛鷹（按圖放大）