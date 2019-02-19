【工商盃】永倫首節失準力追　泰那轟32分領軍大勝滿貫封王

新一個籃球賽季如箭在弦，在高級組銀牌賽開打之先，工商盃都是各隊作練兵或窺探對手實力的賽事。本地班霸永倫在男子16歲或以上組別決賽與滿貫競逐工商盃冠軍，永倫在初段慢熱，眾將頗為手緊，令他們失誤連連被滿貫打出快攻反擊。惟中段永倫在泰那站穩陣腳後，屢次擺脫嚴防進攻得分為球隊打起士氣，令他們氣勢如虹，梁民熊、黃鎮煒從三分線得分，周迎堅亦殺進籃下得手，連串反擊令他們一舉以89：62大勝滿貫，衛冕工商盃冠軍。

經過休季之後，新一季本地球季即將展開，工商盃男子16歲或以上組別的決賽戲碼吸引一班球迷，灣仔修頓室內場回復過往的熱鬧。

滿貫甫開局即由葉俊傑以三分球為球隊先開紀錄，永倫星級戰將泰那欲追回比數，惜入局未夠快且被張偉康貼身防守，令他把握力欠奉，反被滿貫吳家麒再以一記三分球加上歐陽維江「cut in」上籃，為球隊打出8：0的攻勢。

永倫在首節初段未夠專注，被滿貫的王佑天搶得籃板製造反攻，加上泰那被滿貫緊密防守，即使擺脫林凱光在外線防守，進入顏色地帶時即被林俊光補位防守，在籃底亦有王佑天或譚子健補位，令泰那難有出手機會。不過滿貫因為防守關係，令他們在首節中段隊際犯規已滿，頻頻將霍嘉銘、泰那送上罰球線，力追至17：20完第一節。

工商盃：泰那（中）在上半場被滿貫嚴防凍結，只要一控球即被夾擊。（任祉羲攝）

工商盃：泰那在首節初段慢熱，不論在籃下或外線把握力欠奉。（任祉羲攝）

滿貫在第二節繼續以防守向永倫施壓，惟泰那已經入局找回手感，即便從外線開始三重防守都未能阻止泰那從三分線得分，加上梁民熊及後備入替的黃鎮煒亦發揮其射手本色， 一舉為永倫反超前27：20。

滿貫的張偉康亦不甘示弱，在隊友製造空位下以一記「answer three」還以顏色追至23：27。可惜泰那進攻火力甚強，加上永倫點點開花，再因滿貫隊際犯規問題，令永倫藉罰球進一步擴大分差至54：33完上半場。

工商盃：周迎堅（右）果然老而彌堅，今年10月滿40歲的他依然活力十足，盡力封阻滿貫吳家麒進攻。（任祉羲攝）

半場易邊後，滿貫因上半場防守力度令他們體力大減，下半場的防守減弱、補位速度相對減慢。

面對經驗豐富的永倫，滿貫被手感炙熱的泰那不斷從內、外線得分，令他們未能收復失地，第三節已經被對手以68：42拋離。

雙方鬥到第四節時，滿貫的葉俊傑、歐陽維江未有放棄得分，可惜上半場失分太多，令他們無法縮窄分差，最後永倫在泰那攻入全場最高32分下，以89：62擊敗滿貫，衛冕工商盃男子16歲或以上組別冠軍。

工商盃：滿貫的歐陽維江（左）力阻泰那（右）突破。（任祉羲攝）

工商盃：重投訓練一個月的黃鎮煒（右）雖笑指自己狀態只回復5至6成，但他今場的表現絕對「交足貨」。（任祉羲攝）

去季末因腳傷缺陣亞運的永倫黃鎮煒，今仗落場時間未算多，久疏戰陣的他逐漸重拾比賽狀態，今場有12分進賬，他透露狀態僅回復五至六成：「腳傷已康復大約九成，但個人狀態只有六成而已，剛重投訓練大約1個月，加上休息時候體重增加不少。」

高級組銀牌賽開戰在即，永倫眾將亦準備就緒，在重返操練期間，黃鎮煒直言球隊默契增加不少：「因康復關係，我暫時多做協助隊友工作。今年球隊陣容沒太大變動，但從去季開始培養的默契，大家更了解打法，亦清楚自己在場內的位置及工作，彼此更加配合。」

工商盃：滿貫的張偉康今場貢獻17分，惜未能肋球隊扭轉局勢。（任祉羲攝）

永倫連續兩年奪得工商盃（男子16歲或以上組別）冠軍，為新一年打響頭炮。（任祉羲攝）

【工商盃】​永倫89：62滿貫（按圖放大）