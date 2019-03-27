【NBA】熱火榮休保殊1號球衣　不敵魔術入季後賽形勢緊張

保殊一句「Come on」，令他成為了熱火球迷最喜愛球星之一。「Big 3」年代，他活在另外兩名巨頭韋迪、勒邦占士的陰影下，但這一晚他成為了主角。 「多謝你們，在我缺席期間，面對重重難關之際，教會我怎樣站起來。」 最後一次「Come on」打氣，保殊的呼叫換來全場球迷最真致的回應。

保殊球員年代不時都喜歡玩「攝鏡」，令到一代名帥、現任熱火主席的萊利，在開場致詞時都打趣道：「如果有人在我背後出現，記得提醒我。」惹得全場大笑。萊利真摰地說：「保殊不只是籃球巨星，他是個超卓的人，我想歡迎保殊成為永遠的邁阿密熱火人。」Big 3另一人韋迪亦大讚保殊「最偉大的球員之一」，亦是「令到Big 3年代成為傳奇的最後拼圖」，亦搞笑說老友是「NBA歷史上最偉大的『攝鏡人』」。

保殊多謝球迷一直的支持。（路透社）

保殊的1號球衣高掛在熱火球場。（美聯社）

保殊致詞謝球迷支持 「兄弟，我總要贏你一次」

保殊致詞時，感謝熱火上下眾人，又跟韋迪開玩笑：「對不起，搶先過你得到球衣榮休。不過，我總要贏你一次啊，兄弟。」保殊又用西班牙語多謝邁阿密傍大的拉丁美洲族群，令到不少現場球迷都熱烈地拍手致意。

保殊在2013年總決賽第6戰，關鍵時刻搶到進攻籃板，再助攻雷阿倫射入致勝3分，成為了熱火的經典，助球隊二連霸，萊利形容這一球是「隊史上最重要的籃板及助攻」。因為血栓問題，這名熱火一代中前鋒多年跟醫生、律師及球會商討東山再起，可惜最終仍是失敗了。不過，他透露自己最軟弱無力，就連走路都有困難時，是球迷的信讓他得到動力再站起來。「你們（球迷）啟發我要重返球場，你們賜予我動力，在最艱辛的日子、我最無力之際，給我能量站起來，這是我心目中的邁阿密。」

一句「Come on」，成為了熱火球迷及保殊最後的回憶。（美聯社）

保殊致詞完畢後，向球迷表示希望最後一次向球迷大叫，並得到球迷的回應。然後，這位創下「中前鋒」先河的球星，走向觀眾席，一次又一次大叫「Come on」，球迷亦一次又一次地齊聲回應，保殊對籃球的熱誠，未有因為血栓、未有因為退役而有一點消減。

他在Big 3中是犧牲自己最多的一個，他是Big 3中最熱情的一個，雖然「三巨頭」時期一直活在韋迪、占士的陰影之下，但唯獨這一夜，保殊是真真正正的主角。

魔術超前熱火，成為東岸第8。（美聯社）

熱火不敵魔術跌出前8 季後賽資格戰白熱化

可惜，保殊球衣號碼榮休之喜，未能得到球隊贏波寫上完美句號。熱火今戰雖有今季後退休的韋迪，後備上陣轟入22分並有7次助攻，又有禾達斯交出26分，仍是以99：104不敵有6人得分達雙位數的魔術。相比起魔術的55個籃板球，熱火的39個可謂遠遠不如，若果擅搶籃板的保殊還在，或許不會出現這麼大的差距。

韋迪賽後說：「我們都知道要鬥到最後，這不是我想要的結果。我希望告別戰不是這樣緊湊，令到我可以任意起手，但我們一定要打好自己的比賽。這支球隊過去幾年都是這樣，我們力戰到底。我們仍在競爭行列之中，仍有機會（入季後賽）。」

韋迪交出22分，仍未能助球隊扭轉乾坤。（美聯社）

熱火現時以36勝38負排東岸第9，與第6位的籃網只有1.5場的勝差，第10位的黃蜂落後熱火一場，仍有機會入季後賽，換言之現時東岸第6至第8位3個季後賽位置，有籃網、活塞、魔術、熱火及黃蜂5隊爭奪，剩餘4戰將會決定出哪兩隊要提早放暑假，或許要到煞科日才可得知。