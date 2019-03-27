【學界籃球】來年英華的希望　張復勝望走丁冠皓之路

HBL松山高中攻「蛋」不成，普門高中無緣決賽，學生籃球就這樣，強隊也好，40分鐘內滿滿的都是奇蹟。 台灣和香港一樣，強隊同樣會在瞬間「倒台」；英華書院今年在Nike全港學界精英籃球賽中八強止步，一次又一次的「爆冷」，告訴我們其實傳統名校四字並不代表甚麼。

對於中六生的他們來說是遺憾，對還有兩年學界生涯的張復勝來說，這個失敗經驗才剛踏上征途。今年陣中還有大哥們坐陣，外有龍子傑，內有蕭瑋耀，張復勝卻很能認清自己的作用，「今年剛升上A Grade可能就搶搶籃板、做做綠葉……」他不及師兄出眾，只是專心的當一個輔助的角色有時候還是「不小心」的讓大家知道他的存在。

這一次的台北HBL之旅，張復勝從能仁家商和松山高中的球員身上學習，再將看到的帶回學校球隊中。（張倩儀攝）

得分板斧較少，外圍也不夠成熟，張復勝笑說自己要改進的地方還有很多。（張倩儀攝）

「My Boy。」龍子傑在我面前是這樣稱呼他的，這個師弟看來是受「大哥」的看重；之前看球的時候我就在想：「這個『小朋友』雖然矮小，在籃底還是挺有作用的。」張復勝站上場，不是充當誓必要得分的後衛，反而是養精蓄銳衝搶，交出助攻，他的作用不比場上另外四個小。「主要在防守，搶籃板『執雞』，其他打法不能生存，外圍又未名準。」笑起來還是一個小朋友，不知所措的時候就會摸摸頭，一點也不像場上那自滿滿的他。

「下年要多得分，學習當一個領袖。」他續說：「今次來（台灣），最大印象就是團體精神，和能仁練球的時候大家都會出聲，防守進攻教練都會要求我們溝通。」這一趟旅程，張復勝不是經歷過就算，學到的放在心中帶回英華。我們站在小巨蛋前等著進場看球，張復勝突然說：「丁冠皓！我想做得像他一樣。」

我們站在小巨蛋前等進場看球，張復勝突然說：「丁冠皓！我想做得像他一樣。」（張倩儀攝）

學習帶領一隊勁旅不容易，張復勝說他正努力學着。（張倩儀攝）

能仁家商的主力，去年高二首當主選，在張復勝口中，那一年丁冠皓是來了一個大爆發：「以前就看他比賽，傳球的球場視野，三分的準繩度以及抗壓力都很出色； 從搶籃板和工兵做起，去年當主力有很大的爆發，無論得分還是其他都可以兼顧。」

「感覺好像在說你？」從工兵做起，接下來是他的時代。

能仁家商的主力，去年高二首當主選，在張復勝口中，那一年丁冠皓是來了一個大爆發。（張倩儀攝）

「如果可以我也想像他一樣。」學習著帶領一隊勁旅不容易，張復勝說他正努力學着。