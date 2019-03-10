【學界籃球】純粹的學生籃球　「不管輸或贏他們都在哭」

去年3月，我第一次親身到小巨蛋觀看HBL（台灣高中籃球聯賽）決賽，為何學生籃球能成為盛事，也將所見所聞寫成文字；當中包括很多外在因素和不同角色的支持而成就台灣的HBL和香港的學界精英賽。 又一年，學界精英賽的忙碌，讓同事們透不過氣，自覺要逼自己找回初心才能繼續。初心，正是學生籃球的魅力。能成功少不免外在的種種條件，但歸根究柢都不過學生和籃球兩件事。

「這次到香港，競技水平也許沒有台灣高，但我想內容和氛圍是可以被看見的。」從未到過香港，更從未看過精英賽的台灣籃球媒體《籃球研究院》的院長王承文直言。

也許就跟他所說的「Unsung Hero」的情況接近，數據沒有主力般亮眼，但過程中表現出來的，也許是單擋，可能是解圍的駁腳，這是大家有目其睹的。香港的學界籃球，即便沒有台灣HBL進場人次多，也不及HBL盛事化，但就是有不可取替的魅力。

奮戰受傷，噴過止痛能上場的還是會上場，不曾聽過一句「痛」。（楊宇翹攝）

台灣也一樣，跟規模大與小沒有關係，是學生球員本身的魅力。（張倩儀攝）

所有的兄弟情和姐妹情通通都在這裡，不只是隊友般簡單。（楊宇翹攝）

「兩地的學界籃球相同的是，大家都是靠籃球去一圓自己的夢想，夢想的定義也許不一樣⋯⋯」

王承文的聲音渾厚，在彩虹邨平台的籃球場旁，當背後全都是到來「打卡」留影的遊客，我們卻在這烈陽下大談青春和夢想；他續道：「台灣球員可能想到日本、美國讀書打球就好像我們有高國豪，也可能是UBA，但香港不一樣。」台灣的籃球生態就像一個三角形，汰弱留強，但至少有SBL或WSBL，也有人會選CBA等的出路，相比之下香港籃球好像不能「當飯吃」。

他們拼命不為甚麼，只有一個原因就是不讓自己後悔。（鄭子峰攝）

同樣的，大家也是中學升上大學，只是在香港，籃球不是升學的最大的因素。但對台灣的球員來說，打好球才可以升讀大學打更高水平的球。「我們有體育班，就是專門把球打好，上課的時間不用那麼多。」王承文道出分別所在。在香港球打得再好，學業成績還是要「合格」，就算是大學的運動員計劃還是有公開試成績的最低門檻；籃球，不是香港學生的必須品，他們打球不是為了生計和未來，願意全心全意，只是單純的因為喜歡。

SBL的社會球隊，不管輸或是贏他們都在笑；可是在高中籃球，不管輸或贏他們都在哭。 泰山高中教練陳志忠

學生的籃球的有趣，不管是贏的輸了我都哭給你看。（鄭子峰攝）

這一刻對兩隊來說都是全世界，不去想以後，不是短視而是青春的本錢。（鄭子峰攝）

這種喜歡很純粹，純粹得就如初生嬰兒。「泰山高中的教練陳志忠說過SBL的社會球隊，不管輸或是贏他們都在笑；可是在高中籃球，不管輸或贏他們都在哭。」王承文笑說，我連忙用力的點頭，每一場的學界賽事有喜有悲，一年的血汗通通在每一場獨特的40分鐘中呈現，對學生球員來說，打一場少一場。

你不會記得你高中上過甚麼課，但一定記得打過甚麼比賽，因為我們的回憶都在那裡。 《籃球研究院》院長王承文

40分鐘，他們只知道自己贏了還是輸了，其他甚麼都不重要。（鄭子峰攝）

「同學們都不過16、7歲，還有大好未來，但他們會覺得：『不行這個比賽就是此刻的全世界。』那時候就是他的全部。」王承文說。「我不想學界留憾」不少球員開口閉口都說著遺憾，十來歲的青春和經歷本來不那麼傷春悲秋，也是因為學界，他們第一次知道害怕後悔的滋味。有人瞞着傷勢也要上場，有人選擇重讀只為延續學界的日子，也有人跨區上學就為了打球，因為對於這些學生球員來說，籃球就是他們的青春。

所有回憶的是咸澀的汗水味，十年二十年後的回眸就像王承文所說的：「你不會記得你高中上過甚麼課，但一定記得打過甚麼比賽，因為我們的回憶都在那裡。」

雖然我打球不強，也曾打過6年沙西區學界，如果問我有否後悔過，我會說後悔當年不好好練球，後悔來回跑20次只跑了17次，後悔不把握這回不去的學界比賽，還記得最後一場，我5犯了、輸了也哭了。