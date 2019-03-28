【高級組銀牌】漢友小將無懼東方「大炒」　升班馬為以後取經

大家期待已久的升班球隊處子戰，今晚（3月28日）終於上演，由名宿翁金驊領軍的安保漢友，首仗對上去屆甲一聯賽冠軍東方龍獅。雖然隊長李琪缺陣，但內外皆發揮不俗，最終以124：61擊退安保漢友，守住晉級席位，安保漢友則落入負方。

年輕的「升班馬」安保漢友，沒因對手的冠軍班底而緊張，開局首半節與東方龍獅一直緊咬，朱浩雯表現尤其出色，首節獨轟16分，中距離和三分皆具殺傷力。東方龍獅善用內線「長人」漢尼拔的優勢，憑他的「Pick and Roll」到籃下接應得手拉開比數，雖然蔡駿賢順利殺入並博得「And1｣ ，但安保漢友第一節仍以28：20落後。

身形上東方龍獅佔優，但安保漢友的活力十足，升班為甲一帶來新鮮感。（張倩儀攝）

職業隊的體能水平高，安保漢友的活力亦足以應付，但殺入內線往往都像撞到高牆。小將外投發動攻勢，雖然火力不及首節來得猛，但趙鍵鋒三分命中振奮士氣。東方龍獅也不甘示弱，陳翊麟外圍大爆發轟入14分，半場以54：37領先安保漢友。

安保漢友對上東方龍獅內線較輸蝕，其中也因易漢暉尚未披甲上陣。比數被拉開至20分的分差，安保漢友的籃下防線未能阻止漢拔尼在頭頂「Easy Basket」，加上零度三分線有射手在外捕位，林萬進正能看準時機。第三節球賽進入「垃圾時間」，儘管比數破百，但東方龍獅防守強度依然，沒有放輕手腳。最後東方龍獅全隊4人個人得分「上雙」，以124：61大勝安保漢友。

趙鍵鋒（中）獨轟全隊最高25分，雖然最後仍大敗，但安保漢友證明小將外投的準繩度絕對是師承翁金驊。（張倩儀攝）

+ 8 + 7 + 6

漢拔尼（左）6呎11吋的身高在內線稱霸，安保漢友三人夾擊都只能犯規收場。（張倩儀攝）

被「大炒」63分，第一年的甲一征途才剛開始，是給小將一場震撼教育。「賽前又緊張又期待，始終對面是職業隊，上半場我覺得我們是有競爭力的。」朱浩雯笑說。首節獨轟16分，但當下半場垃圾時間開始，自己也有一點手軟：「上半場的進攻是滿意的，但下半場只好在防守多出一分力；我們從乙組打上來，打的不是一個人而是一隊人。」

安保漢友的必殺技仍未使出，讓人不禁期待易漢暉（灰色長褲者）上陣後的化學作用。（張倩儀攝）

相比之下平均年齡較小，每一場都是一個經驗的累積，很老套卻很真實表示出安保漢友情況。「取經吧，為以後做好準備。」不是打一年、兩年，而是想一直在這個舞台上生存下去。「我想要證明我是一個果斷的射手，提起朱浩雯三字，就和射手劃上等號。」