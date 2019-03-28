【高級組銀牌】遊協換血不敵南華　「一隊波一個目標就很開心」

去年甲一聯賽遊協擊南華一仗，讓不少「鋤強扶弱」的球迷津津樂道。今年高級組銀牌賽，南華首戰再對遊協，只是兩隊人腳有變，遊協舊隊友重組，南華小將當道，最後由南華以103：77大勝。

遊協的變動尤其大。固定班底李卓然、馮嘉豪等人，加上前東方龍獅的球員蘇志樂、萊恩奧尼爾等，有着全新面貌。另一邊，南華多用小將，前南青表現出色的曾湛元、張延隆，以及吳俊欣和黃律堯加盟，令球隊更年輕，速度更快。

今場萊恩奧尼爾（右）掌控籃底，攻入全場最高26分。（張倩儀攝）

遊協開局打出驚喜，萊恩奧尼爾和李卓然在內線開弓，領先南華18：8；南華教練巴拿莫域大膽起用小將，曾湛元和張延隆上陣時間多，但身形上殺入籃下未見優勢，反被丹尼爾狠狠封下一記上籃。南華第二節減少大意失誤，雖然中鋒吳俊欣首節就身負三犯，但有蔡再懃和梁兆華「帶頭」追分，眾將手感卻欠順，上半場比數未能拉開，半場僅以42：37領先。

雖然梁兆華（衣衫）不停找機會入楔，但內線有萊恩奧尼爾（上），要「偷到雞」並不容易。（張倩儀攝）

換邊後南華換出羅意庭等舊將，大打陣地與遊協硬碰硬，將優勢擴大，朱亮三分命中後再博得「And1｣ ，加上梁兆華和蔡再懃分散得分點，將分差拉開至20分。反觀遊協太依賴萊恩奧尼爾，因此他不在場上也變相缺了一個穩定的得分點，雖然蘇尚瀛三分得手，但這樣的分差單靠外圍一人，確實未能在有限時間收復失地，最後遊協以77：103不敵南華。

梁兆華今場頗為手緊，但仍為南華帶來勝利。（張倩儀攝）

+ 5 + 4 + 3

28歲的呂志明前年從南青退下來，今年再現甲一場上。暫停一季，對球員來說絕對不易，畢竟體能和速度，會隨時間流走。

「停了兩年，志明不行了吧？」忽然從球迷的口中聽到這一句，呂志明還在場上打着快攻，控着球，多了一點吃力的感覺。「上場我都集中在控制節奏上，但只是把握力未夠。」他比大家都清楚自己的狀況，「pickup比以前辛苦很多，體能上吧，全場跑動的能力，打反擊快攻也要努力一點」。不認是老將，但停下來的這一年，他完全沒有打過「全場」。

呂志明（左）直言教練給了自己一個責任，就是在沒有太多控球後衛的遊協中，擔當控制節奏的人。（張倩儀攝）

「以前沒有太多機會，我就想讓自己休息一下，想想自己接下來可以做什麼。」還是回來了，但比以前要付出更多，日子過得更辛苦。「換了工作，要打籃球就要比以前付出多很多，一年要比一年付出多一點。」犧牲自己的「Me Time」，不多玩手機也要多自發健身，這一次回來他不想再突然停下來。

呂志明的回歸不是要得到什麼，而是與舊隊友奮戰，彼此有共同目標。（張倩儀攝）

「不想太多，開心就好。」在甲一場上談快樂籃球，可能只有他一人，「很多都是舊隊友，打得開心找到目標就繼續打，球隊為先，一個球隊有著同一個目標上場就已經很開心」。

「為了開心卻讓自己辛苦，值得嗎？」我問。

「值得！因為很喜歡打球 ，從來都沒有想過放棄，有機會就想去試。」他笑笑，續道：「以前常教小朋友要堅持，自己就想做一個好榜樣。」披上新球衣重新出發，呂志明想看自己能走多遠，「停了一年，清晰了很多，如果有機會再打甲一，就會知道自己想要什麼」。他現在知道了。