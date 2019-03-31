【NBA】勒邦占士傷鼠蹊提早收咧　無緣湖人最後6戰

勒邦占士（LEBRON JAMES）今季轉投湖人，但未能帶領球隊打入季後賽。雖然如此，「大帝」仍想戰到季尾，可惜的是因為鼠蹊再度有傷，湖人周日（31日）宣布占士養傷，將會缺席最後6場常規賽，提早「收咧」。

湖人籃球事務部總裁「魔術手」莊遜宣布：「與隊醫商討過後，我們決定讓勒邦占士在今季餘下的比賽休息。這館決定將可讓他的鼠蹊部得到完全復原，對湖人及占士的未來都是最佳選擇。」占士今季上陣55場，平均27.4分、8.5個籃板及8.3次助攻，但「紫金軍團」今季戰績不佳，已無緣季後賽，令占士13年來首次缺席季後賽，連續6年缺席季後賽亦是湖人最長紀錄。「大帝」今季常規賽只出戰55場，打破他在2011/2012球季於熱火出戰62場的新低。

勒邦占士今季本身無意提早收咧，最終仍是無法如願。（路透社）

占士今季鼠蹊受傷一度缺席17場賽事。（路透社）

勒邦占士今季常規賽僅上陣55場，是他NBA生涯新低。今季他的投射命中率明顯回滑。（ESPNNBA截圖）

占士在聖誕大戰期間左腿鼠蹊肌肉撕裂，令他連續休息了17場比賽，為占士NBA生涯最長的休養期，當時湖人20勝14負排西岸第4，其後連戰連敗，現時戰績34勝42負，排西岸第11肯定無緣季後賽。占士今季上陣的55場，湖人成績28勝27負。

占士13年來首次無緣季後賽。（路透社）

傷勢未完全回復

34歲的大帝3月初表態，就算湖人已經與季後賽無緣，自己仍無意提早停擺，更說：「要我提早收咧的話，禾頓（湖人教練）將要很有說服力才有機會。除非我受傷了，否則我不會坐在後備席不上陣。」《ESPN》透露，占士的傷勢在1月底復出時，其實未完全恢復，一直都隱藏傷患帶來的不適。占士曾表示跟隊醫說，在聖誕大戰對勇士受傷時聽到「啪」的一聲，在最初檢查後被列為「每日觀察」，但最後變成5周完全不能打球。

湖人今季受傷患潮困擾，朗素波爾、恩格林、古斯馬都先後受傷，前二人最後提早收咧，古斯馬早前已復出。雖然缺席最後6戰，但湖人聲明表示勒邦占士仍會出席最後一次作客之旅，隨隊造訪塘鵝及雷霆。