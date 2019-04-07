【NBA】公鹿「字母哥」休戰　籃網受益贏波穩季後機會

隨公鹿已經穩奪季後賽的主場優勢，這支東岸勁旅開始安排球員休息，為季後賽做好準備。 公鹿王牌「字母哥」艾迪杜高普，周日主場對籃網一戰，因左腿痠痛掛免戰牌，籃網最終在8人得分達雙位數，以133：128擊敗公鹿，穩住東岸入季後賽資格。

公鹿在賽前已決定不讓艾迪杜高普上陣，教練保丹賀沙指上仗對76人，字母哥的小腿被踢到，連日感到痛楚，決定讓陣中王牌休息，對籃網一戰為艾迪杜高普今季第9次缺陣。

雖然這名常規賽MVP大熱曾表示討厭坐冷板，但保丹賀沙指愛將今季逐漸明白，減少出場時間及掛免戰牌的重要性，這一切都是為了公鹿的季後賽做好準備。

艾迪杜高普因傷缺陣。（美聯社）

羅素今戰攻入25分，成為贏波功臣。（路透社）

籃網今戰10名球員上場，共有8名球員得分過10分，迪安捷奴羅素攻入全隊最高25分。事實上，公鹿沒有字母哥，攻力依然橫強，米杜頓攻入24分，控衛比歷素更是攻入全場最高33分，另有11次助攻，惟球隊14次失誤讓客隊輕鬆取得28分，成為了勝負的一大分野。

籃網今戰多人得分達雙位數，終力克公鹿。（路透社）

籃網升上東岸第6

籃網贏波後，教頭艾堅遜直言值得慶祝：「有時有些事一定要慶祝一下，然後我明天早上起來，運動過後就會做好準備對溜馬。」

籃網因今仗勝利，戰績改寫到40勝40負，以較佳對賽成績力壓同樣40勝40負的魔術，升上東岸第6。雖然如此，東岸季後賽最後3個席位仍充滿變數，現時仍有5隊有機會爭3個位置。

籃網贏波後入季後賽機會高唱入雲。（美聯社）

以現時排名，籃網、魔術、活塞（39勝40負）、熱火（38勝41負）及黃蜂（37勝42負），在最後2至3場將會決定東岸第6至第8名3個席位，所以羅素賽後仍不敢太高興：「現時是逐場逐場地打，我會在對溜馬一戰繼續這樣說。如果你問我，我會說每場都是硬仗，我們一定要視之為最後一戰一樣，不能太過安心滿意。」

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