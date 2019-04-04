【NBA】居里長期受眼疾困擾　「我早已習慣閉上眼睛作賽」

史提芬居里（Stephen Curry）自明星賽後，經歷一段低潮期，射球和三分命中率大跌。個半月後，「咖喱仔」已全面復甦，他受訪時自爆「重見光明」的秘密。

比賽重拾射手觸覺，居里解釋說：「我開始載上隱形眼鏡」。嘿，這是個笑話嗎？「不是，我是認真的。現在我有如重見光明一樣。」

他的對答，聽得球迷一堆黑人問號。如果有近視或遠視，為何現在才轉戴隱形眼鏡？

怎料他竟然說：自己雙眼一直有問題，所以早已習慣了，「很長的一段時間，我已習慣閉上雙眼（比賽？射波？），那只是正常不過的事。」（I had gotten so used to squinting for so long. It was just normal.）

居里（Stephen Curry）是NBA史上最佳三分射手之一，原來他長年受到眼疾困擾。（Getty Images）

居里（Stephen Curry）閉上雙眼射波也如此神準，真是估他不到。（Getty Images）

眼中無框 心中有框？

居里毫無疑問是NBA史上最偉大三分射手之一，他職業生涯在三分線上命中率，每季均超越四成。他以2469個三分球位列歷代第三位，僅次於2973球的雷阿倫（Ray Allen）和2560球的「牙擦蘇」米拿（Reggie Miller）。

比兩位前輩更厲害的是，他的存在和昔日同樣是偉大三分射手的勇士主帥史提夫卡爾（Steve Kerr），一手扭轉NBA的主流打法，令內線球員也要識射三分球。

他的三分球不止命中率高，而且不時從離三分線甚遠的位置起手中鵠，如今他竟爆出令人崩潰的事實：很多時候，他根本看不清楚，在視線模糊之下作賽。

居里射波如此神準，竟然不用靠一雙眼，他身後的JR史密夫一定意想不到。（Getty Images）

K湯臣的詳盡說明

金庸筆下的武林高手獨孤求敗，形容「手中無劍，心中有劍」為武學最高境界。難道居里也練成一套，「眼中無框，心中有框」所以才如此厲害？

他的浪花兄弟K湯臣（Klay Thompson）進一步說明居里的眼疾，學名為圓錐角膜（Keratoconus），「技術上，那是一種關於角膜的眼疾。正常的角膜是圓形，這種病令角膜逐漸變薄，然後形成圓錐形。這個問題令居里雙眼出現散光，即是光線進入眼睛時的一種錯誤扭曲。」

K湯臣對好兄弟的眼疾問題如數家珍，「它不能將光線平均分佈到視網膜，導致視覺模糊或受阻。那是一種基因方面的毛病，可能居里一出世開始已經存在。科學家也不知道成因。」

居里沒有說清楚自己的眼疾問題，反而隊友K湯臣對此如數家珍。（Getty Images）

三分球！居里是NBA史上三分歷代第三位，戴上隱形眼鏡後的他會否更上層樓？（Getty Images）

恐怖的居里

K湯臣的解釋，多少說明為何居里一直不動手術，也不及早戴上隱形眼鏡的原因：他的眼疾應該是隨年月逐漸惡化的，而且多年以來一直如此。

不過射球命中率自2月下旬起暴跌，眼見季後賽在即，才終於作出改變。回看數據，他自3月中開始三分球命中率回復至48.7%的高水平，並已連續9場比賽投入5個或以上三分球。

戴上隱形眼鏡後的居里，到底還會恐怖到什麼的一個地步？

居里一雙美麗的眼睛，自小已出現視力問題。（Getty Images）

戴上隱形眼鏡後的居里，可帶領勇士再贏多少個冠軍？（Getty Images）

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