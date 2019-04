【NBA】居里長期受眼疾困擾　「我早已習慣閉上眼睛作賽」

史提芬居里(Stephen Curry)自明星賽後,經歷一段低潮期,射球和三分命中率大跌。個半月後,「咖喱仔」已全面復甦,他受訪時自爆「重見光明」的秘密。

比賽重拾射手觸覺,居里解釋說:「我開始載上隱形眼鏡」。嘿,這是個笑話嗎?「不是,我是認真的。現在我有如重見光明一樣。」

他的對答,聽得球迷一堆黑人問號。如果有近視或遠視,為何現在才轉戴隱形眼鏡?

怎料他竟然說:自己雙眼一直有問題,所以早已習慣了,「很長的一段時間,我已習慣閉上雙眼(比賽?射波?),那只是正常不過的事。」(I had gotten so used to squinting for so long. It was just normal.)

居里(Stephen Curry)是NBA史上最佳三分射手之一,原來他長年受到眼疾困擾。(Getty Images)

居里(Stephen Curry)閉上雙眼射波也如此神準,真是估他不到。(Getty Images)

眼中無框 心中有框?

居里毫無疑問是NBA史上最偉大三分射手之一,他職業生涯在三分線上命中率,每季均超越四成。他以2469個三分球位列歷代第三位,僅次於2973球的雷阿倫(Ray Allen)和2560球的「牙擦蘇」米拿(Reggie Miller)。

比兩位前輩更厲害的是,他的存在和昔日同樣是偉大三分射手的勇士主帥史提夫卡爾(Steve Kerr),一手扭轉NBA的主流打法,令內線球員也要識射三分球。

他的三分球不止命中率高,而且不時從離三分線甚遠的位置起手中鵠,如今他竟爆出令人崩潰的事實:很多時候,他根本看不清楚,在視線模糊之下作賽。

居里射波如此神準,竟然不用靠一雙眼,他身後的JR史密夫一定意想不到。(Getty Images)

K湯臣的詳盡說明

金庸筆下的武林高手獨孤求敗,形容「手中無劍,心中有劍」為武學最高境界。難道居里也練成一套,「眼中無框,心中有框」所以才如此厲害?

他的浪花兄弟K湯臣(Klay Thompson)進一步說明居里的眼疾,學名為圓錐角膜(Keratoconus),「技術上,那是一種關於角膜的眼疾。正常的角膜是圓形,這種病令角膜逐漸變薄,然後形成圓錐形。這個問題令居里雙眼出現散光,即是光線進入眼睛時的一種錯誤扭曲。」

K湯臣對好兄弟的眼疾問題如數家珍,「它不能將光線平均分佈到視網膜,導致視覺模糊或受阻。那是一種基因方面的毛病,可能居里一出世開始已經存在。科學家也不知道成因。」

居里沒有說清楚自己的眼疾問題,反而隊友K湯臣對此如數家珍。(Getty Images)

三分球!居里是NBA史上三分歷代第三位,戴上隱形眼鏡後的他會否更上層樓?(Getty Images)

恐怖的居里

K湯臣的解釋,多少說明為何居里一直不動手術,也不及早戴上隱形眼鏡的原因:他的眼疾應該是隨年月逐漸惡化的,而且多年以來一直如此。

不過射球命中率自2月下旬起暴跌,眼見季後賽在即,才終於作出改變。回看數據,他自3月中開始三分球命中率回復至48.7%的高水平,並已連續9場比賽投入5個或以上三分球。

戴上隱形眼鏡後的居里,到底還會恐怖到什麼的一個地步?

居里一雙美麗的眼睛,自小已出現視力問題。(Getty Images)

戴上隱形眼鏡後的居里,可帶領勇士再贏多少個冠軍?(Getty Images)

