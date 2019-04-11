【NBA】兩老將最終戰　韋迪享受比賽時光　奴域斯基再淚灑球場

隨獨行俠的代表人物奴域斯基在今季最後一場主場賽事宣布退役，與韋迪兩位球星亦於今日（11日）上演職業生涯最後一場NBA賽事。二人所屬球隊雖未能擊敗對手，但在今仗分別交出「雙雙」及「大三元」，為最後一戰劃上圓滿句號。

獨行俠的奴域斯基與熱火的韋迪，在今季後將退役，結束多年的NBA生涯。二人的最後一場賽事，不約而同亦是作客，雖然兩位老將皆未能帶領球隊贏得最後一仗，但同時分別交出亮眼的數據，為各自的職業生涯劃上圓滿句號。

安東尼﹑占士﹑基斯保羅與韋迪份屬好友，所以一同成座上客，見證好友的「大日子」。（美聯社）

熱火在日前篤定無緣躋身季後賽，意味韋迪的職業生涯亦隨今季常規賽完結而結束。韋迪的最後一仗在布魯克林上演，作客網隊，「閃電俠」的一眾好友如勒邦占士﹑基斯保羅及安東尼亦有到場，見證好友的「大日子」。

韋迪今仗正選上陣36分鐘，並貢獻25分﹑11個籃板及10個助攻，造出職業生涯第5次的「大三元」，而座上客之一的占士﹑基斯保羅及安東尼，在他取得「三雙」時亦欣喜若狂，而韋迪將今仗的球衣留給安東尼。不過，熱火仍然以94：113告負，未能以勝仗歡送「閃電俠」。

韋迪將最後一仗的球衣送給好友安東尼。（美聯社）

韋迪在今仗起手28次，他表示這並非他的慣常打法，亦感到不習慣，但畢竟是最後一仗，他也希望享受與隊友在場上作賽的時光，「老實說，我並不喜歡不斷起手投籃，這不是我的打法，所以我在今仗太多機會起手亦感奇怪，同時也希望是一場競爭性更高的賽事。不過，無論如何這是我的最後一仗，我希望與隊友多點合作，享受在球場作賽的感覺，我亦做到了。」

韋迪在最後一仗亦交「大三元」，但熱火仍然不敵網隊。（美聯社）

另一邊廂，獨行俠的代表人物奴域斯基，在今季最後一場的主場賽事，宣布將在今季後退役，使不少支持獨行俠多年的球迷大感不捨。「德國槍」昨日在達拉斯的主場賽事中，看到球隊準備的致敬影片，及在場球迷的歡呼聲，亦使他多次強忍淚水，繼續作賽。

奴域斯基今仗交出20分及10個籃板的「雙雙」數據，完美作結職業生涯。（美聯社）

獨行俠今仗在馬刺主場完成今季的常規賽，奴域斯基同樣正選披甲，與上仗一樣在場上多次投籃，獨取20分及10個籃板，以「雙雙」的數據完成職業生涯最後一場NBA賽事。

馬刺是奴域斯基多年的「老對手」之一，主隊亦為「德國槍」製造致敬的影片，使該名德國老將再次淚灑球場。球賽完結後，馬刺教練普波域治亦上前與他擁抱，慶祝他結束多年的職業生涯。

奴域斯基觀看馬刺為他準備的致敬影片後，再度淚灑球場。（美聯社）

獨行俠主帥卡拉奧（Rick Carlisle）與奴域斯基合作多年，對於「德國槍」退役，他指對球隊是新時代的開始，「奴域斯基的退役，對獨行俠是新時代的來臨，球隊的重擔將落在當錫及普辛基斯等一眾年青球員身上，他們有未來將展露自己的實力，齊建全新面貌的獨行俠。」

It's been an honor to share the court with you, @swish41.#DankeDirk pic.twitter.com/QdZN0GDMeT — San Antonio Spurs (@spurs) April 11, 2019

奴域斯基向在場的球迷敬意，正式結束21年的NBA生涯。（美聯社）

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