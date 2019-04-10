【NBA】奴域斯基宣布季尾退役　韋迪主場告別戰轟30分

「德國槍」奴域斯基（Dirk Nowitzki）宣布退役。 在獨行俠贏太陽的比賽，40歲的奴域斯基取得今季新高的30分，賽後激動地宣布：「正如大家的估計，今場是我最後一場主場比賽。」下場作客馬刺後，他會結束21年NBA生涯。

美國時間昨晚（4月9日）的NBA常規賽，奴域斯基正選登場，代表獨行俠迎戰太陽。奴域斯基賽前沒有透露退役，但比賽中各種跡象彷彿向球迷訴說這個事實。奴域斯基包辦球隊頭8次起手，在頭3分鐘，他為獨行俠取得10分。

奴域斯基在主場告別戰攻入30分。（美聯社）

更多奴域斯基主場告別戰照片：

+ 10 + 9 + 8

在半場，獨行俠播出奴域斯基的片段，他的淚水奪眶而去。第3節，他已經超越今季的個人最高得分，還在隊友造就下入樽。最後他上陣33分鐘，31次起手入11球，總共射入30分。

奴域斯基看到自己的片段後落淚：

奴域斯基入樽片段：

獨行俠贏120：109，比賽完結後，球場一片漆黑，看台上亮起點點手機燈光，光如白晝的射燈照在這位來自德國的7呎巨人身上。奴域斯基拿起咪，親口承認今季後退役，結束21季NBA生涯。他說：「正如大家的估計，今場是我最後一場主場比賽。」全場不約而同地嘆息，很快地，取而代之是如潮水般的掌聲及歡呼。他在咪前深呼吸，強緊淚水，淚盈眼眶，雷動的歡呼聲持續了超過半分鐘。

奴域斯基賽後發言，宣布季尾退役。（美聯社）

奴域斯基賽後正式宣布季尾退役：

奴域斯基說：「這是個十分激動的時刻，太多人要去感謝。」他多謝21年來在獨行俠合作過的約200名隊友，「他們全部很優秀，支持我，推動我，多謝所有跟我並肩作戰過的人」。他還感謝每一位球迷，他說：「我令你們坐在一架大起大落的地獄列車之上，但你們一直支持我，我十分感激。」

對達拉斯這個城市，奴域斯基說：「我不會離開，我會留在這裏。這是我新的家。20年前，我離開德國，成為了一個德州人。」奴域斯基的告別戰會在周三作客馬刺。

奴域斯基賽後宣布退役片段：

"This is my last home game..."@swish41 addresses the crowd post-game in Dallas.



41.21.1 x #Dirk x #MFFL pic.twitter.com/xFWPOhEDIb — NBA (@NBA) 2019年4月10日

球迷高舉標語，希望奴域斯基再戰多一年。（美聯社）

巧合地，熱火的韋迪（Dwyane Wade）亦以30分告別主場球迷。同日另一場NBA常規賽，熱火主場以122：99大勝76人，今季後退役的韋迪正選，出戰最後一場主場比賽。一開波，他即以一記入樽，為他的告別派對揭開序幕。37歲的韋迪上陣35分鐘，攻入30分，還有3次籃板及3次助攻。

韋迪出戰主場告別場，轟入30分。（路透社）

韋迪主場謝幕戰一開波即入片段：

「這裏的意義代表一切。」韋迪賽後向主場球迷說：「能夠來到這裏，被大家擁抱，找到一個家去成長。」他之後多謝恩師史坦雲根迪（Stan Van Gundy），「初出道的時候，是史坦讓我有空間去成長，去成為一個球員。無論我犯了什麼錯，這個城市都肯讓我成長。」韋迪16個NBA球季生涯的最後一戰，會在周三作客籃網。

韋迪賽後告別主場球迷的儀式上有段小插曲，他打算跳上一張桌子上講話，但不慎滑倒。

韋迪賽後向主場球迷道別。（Getty Images）

韋迪跳上枱時滑倒片段：

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