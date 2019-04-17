【NBA季後賽】吉辛斯腿傷復出無期　居里期望後備球員彌補空缺

勇士季後賽首圈昨仗主場不敵快艇，總場數被追成1：1，又有正選中鋒吉辛斯受傷，提早退下火線。 這支西岸勁旅周三（17日）證實，吉辛斯四頭肌撕裂，復出無期，將以復建療傷。 勇士主力史堤芬居里表示，魯尼及保格兩名後備中鋒將要更落力彌補吉辛斯留下的空缺。

勇士周三宣布，磁力共振證實今季加盟的吉辛斯，左腿四頭肌撕裂，暫時未知何時才可復出，將以復健治療。雖然勇士未有明言，但吉辛斯復出無期，恐怕已當作提早收咧。吉辛斯因上季效力塘鵝時阿基里斯腱受傷，要到今年1月才能復出。他與勇士簽下一年合約，希望憑今季表現可以提升身價，讓他在今夏自由身市場找到更好的合約。

吉辛斯受傷影響勇士戰力。（路透社）

吉辛斯追波受傷。（路透社）

吉辛斯首圈第2戰鬥快艇開賽不久就受傷，第1節還剩8分30秒時，吉辛斯拍走對手傳球後追波倒地，起身時突然再次倒下，更即時要求換出場，在隊醫扶持下慢慢回更衣室。勇士最終在一度領先31分的情況下，以131：135不敵快艇。

吉辛斯復出無期，令勇士戰力受影響。（Getty Images）

魯尼效率更勝吉辛斯

雖然吉辛斯是勇士正選中鋒，但事實上陣中最有效率的中鋒並非他，而是後備魯尼。魯尼今季常規賽80場上陣1481分鐘，場均6.3分、5.2個籃板球，據《ESPN》報道，與常規賽上陣771分鐘的吉辛斯作比較，魯尼的淨效率值（Net Efficiency）+10.1，吉辛斯僅得+4.6，與季中回巢、常規賽只打了134分鐘的保格一樣。

昨仗在吉辛斯受傷後，魯尼後備上陣攻入19分，難怪居里未有太擔心：「吉辛斯健康時的確更勝一籌，但一眾後備高佬在常規賽末段及過去兩仗都表現出色。」

居里希望隊友落力隔補吉辛斯空缺。（美聯社）

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