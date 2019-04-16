【NBA】威廉臣落實參加選秀IG感謝母校　「在杜克度過美好一年」

杜克大學「三大王牌」之一的威廉臣（Zion Williamson），早前大賣關子，未有表態會否參與選秀。不過，該名18歲的小將在個人Instagram中公布，決定跟隨兩名隊友的步伐，一同參與今年6月的NBA選秀。

坐擁威廉臣﹑RJ巴納特（RJ Barrett）及列特殊（Cam Reddish）的杜克大學（Duke），可惜並未能以這豪華陣容贏得今年NCAA的全國錦標，在東區決賽出局。雖然杜克三子經歷失落的一季，但他們即將揭開籃球生涯的新一頁。

RJ巴納特及列特殊先後公布參加今年6月舉行的NBA選秀，而威廉臣則久久未有表示，他在早前出席頒獎典禮時，更大賣關子，未有表明會否參加選秀，結果他終於在個人Instagram公布，將繼兩位隊友後，一同參與今年的選秀。

威廉臣跟隨隊友RJ巴納特（左），將參與今年的選秀。（Getty Images）

威廉臣終於宣布參與今年6月的NBA選秀。（Getty Images）

威廉臣在個人Instagram中上載一條短片，感謝杜克的教練團隊及隊友，在這一年使他獲益良多，並正式宣布參加今年的選秀，「我要在此感謝杜克的教練團隊，尤其是K教練的指導，使我進步良多。另外，我與一眾隊友建立的『兄弟情』，使我在杜克度過人生至今最精彩的一年，這一切並不能以筆墨形容。我亦要向我母親道謝，他在這一年為我犧牲不少。我感激杜克在今年給我的一切，我即將踏入籃球生涯另一階段，我決定參與今年的NBA選秀。」

如今威廉臣宣布參與NBA選秀，亦終於成為來季「選秀狀元」的大熱門，名宿柏賓形容他是繼米高佐敦及勒邦占士後的最強新人。杜克三子在來季將大有可能各為其主，以對手的身份在NBA上重遇。

威廉臣的過人身體質素，相信在來季將為NBA帶來不同衝擊。（Getty Images）

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